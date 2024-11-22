Νικαράγουα: Το κοινοβούλιο ενέκρινε συνταγματική μεταρρύθμιση που αυξάνει τις εξουσίες του προέδρου Ορτέγκα

Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ενέκρινε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση με την οποία αυξάνονται οι εξουσίες του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα και της συζύγου του, της αντιπροέδρου Ροσάριο Μουρίγιο, η οποία πλέον αναγορεύεται σε «συμπρόεδρο».

Το κοινοβούλιο, που ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σαντινίστας (FSLN), ενέκρινε «ομόφωνα» το νομοσχέδιο που υπέβαλε την Τρίτη ο Ντανιέλ Ορτέγκα, ανακοίνωσε ο πρόεδρός του.

Η Νικαράγουα στο εξής αυτοπροσδιορίζεται ως «επαναστατικό κράτος» ενώ η κοκκινόμαυρη σημαία του FSLN θα είναι ένα από τα εθνικά σύμβολα της χώρας. Η θητεία του προέδρου Ορτέγκα επεκτείνεται στα έξι χρόνια, από πέντε που ήταν μέχρι σήμερα.

Ο 78χρονος πρώην αντάρτης, σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυβέρνησε τη χώρα για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 και ξανά από το 2007 μέχρι και σήμερα. Κατηγορείται από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι εγκαθίδρυσε αυταρχικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το νέο Σύνταγμα, την προεδρία θα μοιράζονται στο εξής «ένας συμπρόεδρος και μια συμπρόεδρος» που θα εκλέγονται «κάθε έξι χρόνια». Οι δύο ηγέτες θα συντονίζουν «τα νομοθετικά, δικαστικά και εκλογικά όργανα» καθώς και εκείνους που διοικούν τις περιφέρειες και τους δήμους, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ανεξάρτητοι θεσμοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

