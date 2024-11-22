Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Μακρόν για την Ουκρανία και τον Λίβανο

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο

Μακρόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του, τον Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ουκρανία και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Συνομίλησαν για την εξέλιξη της κατάστασης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, κυρίως για τις προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, η οποία θα επιτρέψει στους κατοίκους και των δύο πλευρών να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

