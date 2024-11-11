Ούτε βδομάδα δεν έχει περάσει από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και ήδη έχει πιάσει δουλειά δείχνοντας ότι μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες της Ουάσιγκτον αφήνοντας τους ξένους ηγέτες να προσπαθούν να συμβιβαστούν με τη νίκη του. Τα πρώτα σημάδια από το Mar-a-Lago, όπου ο Τραμπ χτίζει τη νέα του διακυβέρνηση, υποδηλώνουν ότι όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ενισχυμένος από μια τεράστια νίκη και μια δημοκρατική εντολή, θα δράσει με όλες του τις δυνάμεις.

Ο Τραμπ έχει ήδη κάνει όμως αισθητή την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δώσει εντολές στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας ώστε να εγκρίνουν διορισμούς για τους υποψηφίους του για το Υπουργικό Συμβούλιο. Άλλωστε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα έχει το μονοπώλιο σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής.

Επίσης, οι μέχρι τώρα κινήσεις και αποφάσεις του προαναγγέλλουν μια νέα κυβέρνηση που εμποτίζεται από ξένο λαϊκισμό και όχι από συμβατικούς μεσίτες εξουσίας, σχολιάζει το CNN, κάτι που έγινε εμφανές και από το γεγονός ότι απέκλεισε το ενδεχόμενο υπουργικών θέσεων για τον Μάικ Πομπέο και τη Νίκι Χέιλι, οι οποίοι είχαν και οι δύο κορυφαίες θέσεις στην εξωτερική πολιτική στην τελευταία ου θητεία. Την Κυριακή, προσέφερε επίσης τη θέση της πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ στην Ελίζ Στέφανικ, δήλωσαν στο CNN δύο γνωστές πηγές.

Παράλληλα, οι εικασίες που γίνονται για μελλοντικές θέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο και πιθανές συνταξιοδοτήσεις υπογραμμίζουν τη δυνατότητα του επόμενου προέδρου να επεκτείνει την κυριαρχία της υπερσυντηρητικής πλειοψηφίας.

Το ερώτημα ωστόσο είναι: πόσο μακριά θα φτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος υποσχέθηκε εκδίκηση εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων μετά τις παραπομπές και τις κατηγορίες εναντίον του;Οι υποψηφιότητες του υπουργικού συμβουλίου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα, θα ρίξουν φως στο πόσο διψά για αντίποινα, σχολιάζει το CNN.

Οι Δημοκρατικοί συμβιβάζονται, εν τω μεταξύ, με τις τεράστιες συνέπειες της αποτυχίας τους να σταματήσουν την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ακόμη και όταν αυτοκατηγορούνται. Φαίνεται πως στην πραγματικότητα τους λείπει ένας ξεκάθαρος ηγέτης για να αναβιώσει το μήνυμά τους σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής.

Στο εξωτερικό, η νίκη του Τραμπ έχει προκαλέσει μια ανησυχία. Από την Ευρώπη μέχρι την Ταϊβάν και από το Ιράν μέχρι τη Ρωσία, οι ξένοι ηγέτες προσπαθούν να βρουν πώς να αντιμετωπίσουν το απρόβλεπτο της επιστροφής του Τραμπ. Κάποιοι αγωνίζονται για να κολακέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο. Άλλοι προετοιμάζονται για την οργή του. Το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη για δεύτερη φορά λαμβάνοντας ισχυρή εντολή από τους Αμερικανούς μαρτυρά ότι θα επιστρέψει στην εξουσία πιο ισχυρός από ποτέ, με το πλεονέκτημα των λιγότερων περιορισμών, σχολιάζει ο αρθρογράφος του κειμένου. Η πορεία του προς τη νίκη και στις επτά swing states του προσφέρει λαϊκή νομιμότητα.

Αυτή η νέα πραγματικότητα της Ουάσιγκτον θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, όταν ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για μεσημεριανό γεύμα με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Γρήγορα ξεκίνημα

Το γεγονός επίσης ότι πριν καλά καλά εκλεγεί διόρισε τη Σούζι Γουάιλς ως την πρώτη γυναίκα προσωπάρχης του Λευκού Οίκου σημαίνει ότι θέλει ένα γρήγορο ξεκίνημα. Η απόρριψη του Πομπέο και της Χέιλι έχει τη δική της ιστορία. Ο Πομπέο, πρώην διευθυντής και υπουργός Εξωτερικών της CIA, θεωρήθηκε πιστός στον Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αλλά πρόσφατα χαρακτηρίστηκε κάτοικος του «Deep State» από τον σύμβουλο του Τραμπ, Ρότζερ Στόουν. Επίσης, η Χέιλι, η πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, επέπληξε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προκριματικής εκλογής της και εκείνος αγνόησε την προσφορά βοήθειας της πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας στην προεκλογική του εκστρατεία.

Από την περασμένη Τετάρτη και μετά τη νίκη του ο Τραμπ βρίσκεται κυρίως κλεισμένος στο εξοχικό του στο Mar-a-Lago. Όμως οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν τεράστια σημασία. Χθες, Κυριακή, έδειξε ότι θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει σε περισσότερους από έναν κλάδους της κυβέρνησης θέτοντας προϋποθέσεις για όποιον κερδίσει την κορυφαία θέση στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.

«Οποιοσδήποτε Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επιδιώκει την περίβλεπτη θέση του ηγέτη (της πλειοψηφίας) στη Γερουσία πρέπει να αποδεχθεί τους διορισμούς» σε περιόδους που δεν συνεδριάζει η Άνω Βουλή, επέμεινε, έγραψε ο Τραμπ στο X.

Αντίποινα

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον περιμένει, με τρόμο να δει αν ο Τραμπ τηρήσει τον όρκο του να χρησιμοποιήσει τη νέα του εξουσία για να καταδιώξει τους εχθρούς του.

Ο Πρόεδρος της Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζιμ Τζόρνταν επέμεινε την Κυριακή στην εκπομπή «State of the Union» του CNN: «Δεν νομίζω ότι κάτι από αυτά θα συμβεί». Ο Ρεπουμπλικανός του Οχάιο είπε στον Dana Bash, «Είμαστε το κόμμα που είναι ενάντια στην πολιτική δίωξη. Είμαστε το κόμμα που είναι αντίθετο στο να κυνηγά τους αντιπάλους του χρησιμοποιώντας νόμους». Ωστόσο, ο Τζόρνταν έχει ήδη επισήμως προειδοποιήσει τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο οποίος ηγήθηκε των ομοσπονδιακών ποινικών ερευνών κατά του Τραμπ, να διατηρήσει αρχεία προκειμένου να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έρευνας του Κογκρέσου.

Ο ρόλος του Μασκ

Μια στιγμή την περασμένη εβδομάδα έδειξε πώς η δεύτερη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο ανορθόδοξη από την πρώτη του.

Ο Ίλον Μασκ, ο πρωτοπόρος της Tesla και της SpaceX, συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι την επομένη των εκλογών, δήλωσε στο CNN μια πηγή με γνώση του θέματος.

Ένας εκλεγμένος πρόεδρος μπορεί να καλέσει όποιον θέλει. Όμως, δεδομένου ότι ο Μασκ έχει τεράστια συμβόλαια με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η απλή παρουσία του δίπλα στον Τραμπ αντιπροσωπεύει μια προφανή τεράστια σύγκρουση συμφερόντων, σχολιάζει το CNN.

Η Starlink του Μασκ είναι επίσης κρίσιμη για τα στρατεύματα της Ουκρανίας. Δεδομένου ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο και είναι κοντά στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι δύσκολο να μην ερμηνευτεί η παρουσία του Μασκ ως πιθανή μόχλευση επί του Ζελένσκι εάν αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις μελλοντικές απαιτήσεις του Τραμπ.

Με μια ευρύτερη έννοια, η φιλία Τραμπ-Μασκ είναι μια συναρπαστική ματιά στον ανορθόδοξο στενό κύκλο που θα φέρει ο εκλεγμένος πρόεδρος στην Ουάσιγκτον. Η σχέση τους προσφέρει στον Τραμπ την επιβεβαίωση ότι τον τιμάει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Μασκ από την πλευρά αποκτά εσωτερική πρόσβαση στον πιο ισχυρό άνθρωπο του κόσμου. Πλέον και οι δύο διαθέτουν μεγάλη δύναμη η οποία κάποτε προοριζόταν για τις παραδοσιακές πολιτικές ελίτ.

Οι ξένοι ηγέτες παλεύουν

Πρόεδροι και πρωθυπουργοί έσπευσαν να συγχαρούν τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ο Τραμπ υπόσχεται να επιστρέψει στην ασταθή εξωτερική πολιτική που καθόρισε την πρώτη του θητεία. Υπάρχουν ήδη φόβοι ότι θα αγνοήσει τη βασική αρχή του ΝΑΤΟ για αμοιβαία αυτοάμυνα ή θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ταϊβάν λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δε θα βοηθήσουν το δημοκρατικό νησί σε περίπτωση εισβολής της Κίνας.

Σχεδόν κάθε υπόθεση, επομένως, για την αμερικανική ισχύ και πολιτική που στήριξε τον κόσμο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο είναι τώρα αβέβαιη. Με τις διατλαντικές εντάσεις να αναμένεται να αυξηθούν ξανά, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επεσήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ εξελέγη για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των Αμερικανών και αμφισβήτησε εάν η Ευρώπη θα φροντίσει τα δικά της συμφέροντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.