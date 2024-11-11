Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι (John Healey), δήλωσε σήμερα ότι αναμένει πως η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί όταν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, για όσο χρειαστεί.

Ερωτηθείς αν η στήριξη προς την Ουκρανία μειώθηκε από τότε που αναδείχτηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Τραμπ, ο Χίλι δήλωσε στο Sky News: «Σε ό,τι αφορά στον Τραμπ, αναγνωρίζει ότι οι χώρες γίνονται πιο ασφαλείς μέσω της ισχύος, όπως ακριβώς κάνουν και συμμαχίες σαν το ΝΑΤΟ.

«Και αναμένω ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν δίπλα σε συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειάζεται να επικρατήσει της εισβολής του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», σημείωσε ο ίδιος.

Ο Χίλι είπε επίσης ότι η αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα παραμείνει ισχυρή υπό την προεδρία Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι για καιρό υποστήριζε πως οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάζεται να αναλάβουν "μεγαλύτερες ευθύνες" αναφορικά με την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

"Δεν περιμένω ότι οι ΗΠΑ θα απομακρυνθούν από το ΝΑΤΟ. Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της συμμαχίας. Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αποφυγής περαιτέρω σύγκρουσης στην Ευρώπη", κατέληξε ο Βρετανός υπουργός.

Πηγή: skai.gr

