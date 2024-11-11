Οι ντετέκτιβ μιας άγριας δολοφονίας στην Ολλανδία ελπίζουν ότι ένα ολόγραμμα μιας νεαρής σεξεργάτριας που δολοφονήθηκε στο Άμστερνταμ πριν από 15 χρόνια, θα βοηθήσει οι άνθρωποι να θυμηθούν πράγματα σχετικά με την κοπέλα και να οδηγήσει στον δολοφόνο της, ή τους δολοφόνους της, ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Bernadett Szabó, γνωστή ως Betty, γεννήθηκε στην Ουγγαρία και έφυγε για το Άμστερνταμ όταν ήταν 18 ετών. Μόλις έφτασε εκεί, άρχισε να κερδίζει χρήματα ως εργαζόμενη του σεξ στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια. Συνέχισε να εργάζεται αφού έμεινε έγκυος και γέννησε έναν γιο που δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια.

Το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου 2009, δύο κοπέλες που δούλευαν στον ίδιο χώρο με εκείνη συνειδητοποίησαν ότι δεν την είχαν δει στο δωμάτιο εργασίας της στο Oudezijds Achterburgwal και δεν είχαν ακούσει τη μουσική που έπαιζε συνήθως. Όταν την έλεγξαν στη 01:00, τη βρήκαν νεκρή στο δωμάτιό της έχοντας μαχαιρωθεί δεκάδες φορές. Ήταν 19 ετών.

Μιάμιση δεκαετία αργότερα, η αστυνομία χρησιμοποιεί την τεχνολογία και κάνει μία μεγάλη καμπάνια σε μια τελική προσπάθεια να εξιχνιάσει την υπόθεση. Ένα σπίτι στη γωνία του Korte Stormsteeg και του Oudezijds Achterburgwal έχει αξιοποιηθεί για την υπόθεση της δολοφονίας της Szabó. 'Εχουν τοποθετηθεί μεγάλα αυτοκόλλητα στα παράθυρα και τηλεοπτικές οθόνες που δείχνουν τη σκηνή του εγκλήματος, ένα ντοκιμαντέρ και τις τελευταίες εικόνες της Szabó όταν ήταν ακόμα ζωντανή.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καμπάνιας είναι το ολόγραμμα σε πραγματικό μέγεθος της Szabó που κάθεται σε ένα σκαμπό σε ένα παράθυρο, προσπαθώντας να έρθει σε επαφή με περαστικούς και ζητώντας τους τη βοήθειά τους. Το ολόγραμμα, που δημιουργήθηκε με τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης, δείχνει το μεγάλο και αξέχαστο τατουάζ με δράκο που κάλυπτε το στομάχι και το στήθος της Szabó.

«Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο και, για να είμαι ειλικρινής, είμαστε λίγο αγχωμένοι», είπε ο Benjamin van Gogh, ο συντονιστής της ομάδας καταζητούμενων και αγνοουμένων του Άμστερνταμ όπως μεταδίδει ο Guardian. «Θέλουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τη Betty, την οικογένεια και τους φίλους της και την ίδια την υπόθεση.»

Wie bracht de 19-jarige Betty Szabó om het leven?

De Amsterdamse politie doet vanaf vandaag een ultieme laatste poging om te achterhalen wie in 2009 de toen 19-jarige sekswerker Betty Szabó vermoordde(n). Met een uitgebreide campagne in het Wallen-gebied wordt één week lang op… pic.twitter.com/fjvQ8QJYlV — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 9, 2024

Ο Benjamin van Gogh τόνισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια της Szabó. «Δεσμευόμαστε να το κάνουμε αυτό με αξιοπρέπεια και με σκοπό ξεκάθαρα να επιτύχουμε κάποια δικαιοσύνη για την Betty βρίσκοντας τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους της».

Δήλωσε ότι η αστυνομία πάντα προσπαθούσε να «δώσει» ένα πρόσωπο θύματος για να βοηθήσει με δημόσιες εκκλήσεις, «και το ολόγραμμα είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό».

Οι ντετέκτιβ ελπίζουν ότι το ολόγραμμα και μια ανταμοιβή 30.000 ευρώ (25.000 £) θα βοηθήσουν να βρουν νέους μάρτυρες που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ντόπιοι.

Η Anne Dreijer-Heemskerk, μέλος της ομάδας της υπόθεσης, είπε: «Η Betty δολοφονήθηκε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Άμστερνταμ, ίσως ακόμη και στην Ολλανδία. Είναι πραγματικά σχεδόν αδύνατο να μην υπάρχουν άνθρωποι που είδαν ή άκουσαν κάτι ασυνήθιστο εκείνη τη στιγμή ή άκουσαν κάποιον να μιλάει για την υπόθεση, που δεν χρειάζεται καν να ήταν στο Άμστερνταμ, γιατί, η περιοχή με τα κόκκινα φανάρια δέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Σημειώνοντας ότι είχαν περάσει 15 χρόνια από τη δολοφονία, η ίδια πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι οι μάρτυρες που μπορεί να φοβόντουσαν πριν ή να σιωπούσαν για άλλους λόγουςκαι τώρα να έχουν το θάρρος να εμφανιστούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.