Γαλλία - ποδόσφαιρο: Μετά το Άμστερνταμ, φόβοι για αντισημιτικά επεισόδια και στο Παρίσι

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές στο Παρίσι εν όψει του αγώνα Γαλλίας-Ισραήλ για το UEFA Nations League την επόμενη Πέμπτη, μετά το «κυνηγητό» και την επίθεση εναντίον ισραηλινών φιλάθλων στο Αμστερνταμ την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ-Μακάμπι.

Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν οδηγία, προτρέποντας τους ισραηλινούς φιλάθλους να μην πάνε στον αγώνα.

«Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συμβουλεύει τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να λάβουν προφυλάξεις (…) Ειδικά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, για να αποφύγουν οποιαδήποτε ταξίδια σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν Ισραηλινοί, ειδικά τον επερχόμενο αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας από το Παρίσι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επί ποδός στο Παρίσι 4.000 αστυνομικοί για τον αγώνα «υψηλού κινδύνου»

Τον αγώνα στο Stade de France θα παρακολουθήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο να «σταλεί ένα μήνυμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης» μετά τις «αφόρητες πράξεις αντισημιτισμού» που ακολούθησαν τον αγώνα στο Άμστερνταμ αυτή την εβδομάδα».

Συνολικά, 4.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν την Πέμπτη γυρω από το στάδιο και σε κεντρικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για τον αγώνα «υψηλού κινδύνου», όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νούνιεθ.

«Υπάρχουν εντάσεις που καθιστούν αυτό το ματς ένα γεγονός υψηλού κινδύνου για εμάς», δήλωσε ο Νούνιεθ στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων BFM TV, προσθέτοντας ότι οι αρχές «δεν θα ανεχθούν καμία βία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπάρχει μια αντιτρομοκρατική περίμετρος ασφαλείας γύρω από το γήπεδο ενώ οι έλεγχοι ασφαλείας θα ενισχυθούν.

Μάλιστα, οι Γάλλοι διοργανωτές έχουν έρθει σε επαφή με τις ισραηλινές αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας, προκειμένου να προετοιμαστούν για τον αγώνα.

Οι φόβοι για επεισόδιά εντείνονται από δύο εβραϊκές συγκεντρώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα μία ημέρα πριν τον αγώνα.

Την ερχόμενη Τετάρτη διοργανώνεται συγκέντρωση κατά του αντισημιτισμού από το διεθνές δεξιό εβραϊκό κίνημα Betar, παρουσία ενός ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, σε τοποθεσία που δεν Έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με το γκαλά «Israel Forever», μια εκδήλωση για την υποστήριξη του Ισραήλ που διοργανώνεται από πολλές ακροδεξιές προσωπικότητες, η οποία φέτος θα υποδεχθεί τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Bezalel Smotrich.

Πηγή: skai.gr

