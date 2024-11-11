Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι περιμένουν να μάθουν αν θα έχουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων -και μαζί με αυτήν και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου- φουντώνουν οι εικασίες για τους υποψηφίους που εξετάζονται να ενταχθούν στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η μεταβατική ομάδα του Τραμπ είναι πολύ πιο οργανωμένη πλέον από ό,τι το 2016, καθώς στοχεύει στο να αποφύγει την επανάληψη των πρώτων, χαοτικών ημερών του Λευκού Οίκου του 2017.

Η πρώτη πρόσληψη του εκλεγμένου προέδρου έγινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η 67χρονη Σούζι Γουάιλς επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του, έγινε προσωπάρχης (chief of staff) του Λευκού Οίκου. Το αξίωμα του «προσωπάρχη» της προεδρίας συγκαταλέγεται στα πιο στρατηγικά στην αμερικανική κυβέρνηση.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τομ Χόμαν, του πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων και μετανάστευση (ICE), στην ηγεσία της υπηρεσίας. Η επιλογή του 62χρονου Χόμαν - θιασώτη σκληρής γραμμής στο μεταναστευτικό - από τον Τραμπ, για αυτή την καίριας σημασίας θέση, ήταν ευρέως αναμενόμενη. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έχει υποσχεθεί μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα και εμπιστεύεται απόλυτα τον 62χρονο για αυτή την δουλειά και τον έλεγχο των συνόρων.

Αρκετοί άλλοι εξετάζονται για το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ:

Υπουργός Οικονομικών

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια καίρια θέση με τεράστια ευθύνη για την παγκόσμια οικονομία. Μερικά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη θέση αυτή είναι:

-Scott Bessent: Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Scott Bessent, ο οποίος δώρισε εκατομμύρια για την επανεκλογή του Τραμπ και τον βοήθησε να προετοιμαστεί για συζητήσεις για την οικονομική πολιτική, θα μπορούσε να είναι ο επόμενος οικονομικός διευθυντής της χώρας

-Jay Clayton: Ως πρόεδρος της SEC, ο Clayton είχε μια κομματική εντολή να βοηθήσει τις δημόσιες εταιρείες χαλαρώνοντας τους κανόνες. Ωστόσο, ως πρόεδρος της SEC κινήθηκε συχνά προσεκτικά στις αλλαγές των κανόνων και συμμετείχε επίσης συχνά στο πλευρό των Δημοκρατικών.

- Ο Γερουσιαστής Bill Hagerty: Κατάγεται από το Τενεσί και είναι μέλος της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας που επιβλέπει ρυθμιστικά θέματα και τη νομισματική πολιτική, μεταξύ άλλων. Ήταν οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους και στη συνέχεια ασχολήθηκε με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Εξελέγη στη Γερουσία το 2020.

-Robert Lighthizer: Είναι από τους λίγους συμβούλους σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου από την πρώτη θητεία του Τραμπ που όχι μόνο παρέμεινε πιστός στον νέο πρόεδρο όλο αυτό τον καιρό, αλλά υπήρξε και στενός σύμβουλός του φέτος. Εκτός από το υπουργείο Οικονομικών είναι πιθανόν να διευθύνει το Υπουργείο Εμπορίου ή να εργαστεί ως εμπορικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο.

- Howard Lutnick: Διευθύνων Σύμβουλος της Cantor Fitzgerald, ο Lutnick κατάφερε και συγκέντρωσε από δωρητές 15 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε μία εκδήλωση. Ενώ οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι διορισμένοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί καλούνται να αποκαλύψουν δημόσια τα περιουσιακά τους στοιχεία και να εκχωρήσουν οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, ο Lutnick θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ειδικός κρατικός υπάλληλος.

-John Paulson: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Paulson «μηχανή χρήματος» επειδή έβγαλε 15 δισ. δολάρια ποντάροντας σε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Τόσο ο Paulson όσο και ο Τραμπ γεννήθηκαν στο Κουίνς. Ο Paulson ήταν μέλος του οικονομικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική υποψηφιότητα και βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε μια συγκέντρωση στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς. Ο Paulson έχει ένα μεγάλο, άγνωστο μερίδιο στις προνομιούχες μετοχές των Fannie Mae και Freddie Mac. Στενή όμως είναι η σχέση του και με την Ελλάδα. Η αποτίμηση του μετοχικού πλούτου που διαθέτει στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε περίπου 1,15 δις ευρώ. Στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό του βρίσκεται το 18,615% της τράπεζας Πειραιώς, το 4,847% της Alpha Bank και το 9,99% της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, κατέχονται μερίδια ισοϋψή με τα τραπεζικά ποσοστά συμμετοχής στα 3 μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογα, της Πειραιώς (Pheonix Vega, Sunrise Mezz) και της Alpha Bank (Galaxy Cosmos).

-Glenn Youngkin: Ο σημερινός κυβερνήτης της Βιρτζίνια και πρώην στέλεχος της Carlyle Group Inc., ο Youngkin κράτησε τον Τραμπ σε απόσταση αναπνοής στην εκστρατεία του το 2021. Η θητεία του λήγει το 2025.

Υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών είναι ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, με δουλειά να πουλάει την πολιτική των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο και να πείθει τους ξένους συμμάχους και αντιπάλους να εμμείνουν στους στόχους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Πολλά είναι τα υποψήφια ονόματα στην ατζέντα του Τραμπ και για αυτή τη θέση. Μερικά από αυτά είναι:

-Ric Grenell: Υπηρέτησε στο παρελθόν ως πρεσβευτής του Τραμπ στη Γερμανία και εν συνεχεία ως επικεφαλής των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών. Θεωρείται πιστός στον Τραμπ και ηγήθηκε των προσπαθειών διαμαρτυρίας για την ψηφοφορία του 2020 που ψευδώς ισχυρίστηκε ο Τραμπ ότι του έκλεψαν τη Νεβάδα.

- Hagerty: Αν και είναι επίσης μεταξύ εκείνων που διαφημίζονται για επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, η εμπειρία του ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και τη θητεία του στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας σημαίνει ότι θα μπορούσε να εισέλθει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

- Steven Mnuchin: Ο πρώην επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών είναι ένας από τους λίγους αξιωματούχους από την πρώτη θητεία του Τραμπ που παρέμεινε στη θέση αυτή και τα τέσσερα χρόνια. Παρέμεινε πιστός στον Τραμπ ακόμη και μετά τις 6 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών οι ΗΠΑ συνέχισαν την εντατική χρήση οικονομικών κυρώσεων σε αντιπάλους, όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βενεζουέλα.Από τότε που έφυγε από την κυβέρνηση, ξεκίνησε τη Liberty Strategic Capital, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει προσελκύσει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Μέση Ανατολή.

- Robert O'Brien: Ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για ενάμιση χρόνο στο τέλος της πρώτης θητείας του. Επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της Κίνας για ενέργειες που απειλούσαν το Χονγκ Κονγκ, την επιθετική της δράση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και επέκρινε την απάντηση του έθνους στο ξέσπασμα του Covid-19. Υπηρέτησε επίσης όταν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σκότωσε τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

- Marco Rubio: Ο Τραμπ τον αποκάλεσε «Μικρό Μάρκο» κατά τη διάρκεια των προκριματικών το 2016, αλλά ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα έπαιξε βασικό ρόλο στην παροχή συμβουλών στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική στην πρώτη του θητεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Λατινική Αμερική και τη Βενεζουέλα. Είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας και μέλος της Συμμορίας των 8, ανώτερων νομοθετών που ενημερώνονται για θέματα απόρρητων πληροφοριών από την εκτελεστική εξουσία. Υπερασπίστηκε σθεναρά τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ και τον στόχο του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και ως κορυφαίος υποστηρικτής του πολέμου του Ισραήλ ενάντια στους συμμάχους που υποστηρίζονται από το Ιράν.

- Vivek Ramaswamy: Ο επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας που έστρεψε τα βλέμματα πάνω του με την προεδρική προεκλογική του υποψηφιότητα, είναι στη λίστα με τους επιλαχόντες για να είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών.

Υπουργός Εμπορίου

Το Υπουργείο Εμπορίου είχε επέλθει σχεδόν σε τέλμα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τον υπουργό Wilbur Ross να έγινε περισσότερο γνωστός επειδή αποκοιμιόταν στις συναντήσεις. Αλλά η Gina Raimondo, έδωσε νέα ενέργεια και σημασία στο υπουργείο. Το εμπόριο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προώθηση του εμπορίου, καθώς και με τους ελέγχους των εξαγωγών που χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν την τεχνολογία αιχμής μακριά από τα χέρια της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων γεωπολιτικών αντιπάλων.

Δύο άτομα μέχρι στιγμής εξετάζονται: ο Rob Lighthizer και η Linda McMahon.

Υπουργός Άμυνας

Ο Christopher Miller, ο εν ενεργεία υπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, μπορεί να επιστρέψει επίσης στη μάχη ως επίσημος υποψήφιος για την επίβλεψη του αμερικανικού στρατού.

Υπουργός Εσωτερικών

Ο Tom Homan, ένας σημαντικός υποστηρικτής της προσέγγισης του Τραμπ για τη μετανάστευση όταν ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (Ice), μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έχει επιφορτιστεί να επιβάλει τα σχέδιά του για μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα και «σφράγιση» των συνόρων.

