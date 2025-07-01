Ρωσία: Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης ο «Ιησούς της Σιβηρίας»

Ένα δικαστήριο στο Νοβοσιμπίρσκ καταδίκασε τη Δευτέρα σε 12 χρόνια φυλάκισης έναν ηγέτη αίρεσης στη Σιβηρία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι η μετενσάρκωση του Ιησού Χριστού, με την κατηγορία της «βλάβης της ψυχικής και σωματικής υγείας των οπαδών του».

Ο Σεργκέι Τορόπ, πρώην τροχονόμος που αυτοαποκαλείται «Βησσαρίων», ίδρυσε την Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης το 1991 μετά από αυτό που περιέγραψε ως θεϊκή αποκάλυψη. Προσέλκυσε χιλιάδες οπαδούς σε απομακρυσμένους οικισμούς στη Σιβηρία, συμπεριλαμβανομένου ενός στενού κύκλου περίπου 300 ατόμων που ζούσαν απομονωμένοι στην κορυφή ενός λόφου που ονόμασαν «Πόλη του Ήλιου» στα νότια της Επικράτειας Κρασνογιάρσκ. Οι οπαδοί του Βησσαρίωνα είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για τη δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τορόπ και δύο από τους συνεργάτες του κρίθηκαν ένοχοι για τη δημιουργία μιας θρησκευτικής οργάνωσης που παραβίασε τα πολιτικά δικαιώματα των μελών της και προκάλεσε σωματική βλάβη.

Όπως αναφέρουν οι Moscow Times, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Τορόπ ότι χειραγωγούσε ψυχολογικά τους οπαδούς του για να τούς ασκεί έλεγχο και να τους εκμεταλλεύεται του για εργασία και χρήματα μεταξύ της περιόδου 1991 - 2020.

Οι πράξεις του, όπως είπαν, προκάλεσαν σε 16 άτομα «ηθική βλάβη», άφησαν έξι με «σοβαρά προβλήματα υγείας» και ένα με «μέτρια» βλάβη.

Ο Τορόπ, 64 ετών σήμερα, συνελήφθη σε επιδρομή με ελικόπτερο στην κοινότητά του στην περιοχή Κρασνογιάρσκ το 2020. Οι συνεργάτες του - Βαντίμ Ρέντκιν και Βλαντίμιρ Βεντιόρνικοφ - καταδικάστηκαν σε 11 και 12 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα.

Και οι τρεις άνδρες αρνήθηκαν ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα. Δεν είναι σαφές εάν σχεδίαζαν να ασκήσουν έφεση στις ποινές τους.

Το δικαστήριο επιδίκασε επίσης 45 εκατομμύρια ρούβλια (572.000 δολάρια) ως αποζημίωση στα θύματα.

Το κίνημα του Βησσαρίωνα απέκτησε δημοτικότητα κατά τη διάρκεια του μετασοβιετικού ιδεολογικού κενού της δεκαετίας του 1990 και η κοινότητα απομονώθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, αποκλείοντας τις επαφές με τρίτους.

Πηγή: skai.gr

