Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Συνελήφθη για διαφθορά ο τέως δήμαρχος Σμύρνης - Κατηγορείται για «ατασθαλίες»

Ο Τούντς Σογέρ, μέλος του CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διατέλεσε δήμαρχος της Σμύρνης επί πέντε χρόνια, μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 2024

Συνολικά εκδόθηκαν 157 εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο που αφορά τον τέως δήμαρχο.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τον τέως δήμαρχο της Σμύρνης, Τουντς Σογέρ (Tunç Soyer) στο πλαίσιο των ερευνών της Γενική Εισαγγελίας Σμύρνης για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Τούντς Σογέρ, που διατέλεσε δήμαρχος της Σμύρνης επί πέντε χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 2024, ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που συνελήφθη επίσης για κατηγορίες διαφθοράς στις 19 Μαρτίου. Η Σμύρνη θεωρείται το προπύργιο του CHP.

Οι κατηγορίες αφορούν ατασθαλίες στην ανάθεση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος αστικής ανάπλασης του δήμου.

Συνολικά εκδόθηκαν 157 εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο που αφορά τον τέως δήμαρχο.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι γενικοί διευθυντές της δημοτικής κατασκευαστικής εταιρείας İz Beton και της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης İZSU, καθώς και ο επικεφαλής της νομαρχιακής επιτροπής Σμύρνης του CHP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Σμύρνη σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark