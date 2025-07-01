Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τον τέως δήμαρχο της Σμύρνης, Τουντς Σογέρ (Tunç Soyer) στο πλαίσιο των ερευνών της Γενική Εισαγγελίας Σμύρνης για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Τούντς Σογέρ, που διατέλεσε δήμαρχος της Σμύρνης επί πέντε χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 2024, ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που συνελήφθη επίσης για κατηγορίες διαφθοράς στις 19 Μαρτίου. Η Σμύρνη θεωρείται το προπύργιο του CHP.

Οι κατηγορίες αφορούν ατασθαλίες στην ανάθεση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος αστικής ανάπλασης του δήμου.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolsuzluk ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı. pic.twitter.com/Lu85efKgii — Pusholder (@pusholder) July 1, 2025

Συνολικά εκδόθηκαν 157 εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο που αφορά τον τέως δήμαρχο.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι γενικοί διευθυντές της δημοτικής κατασκευαστικής εταιρείας İz Beton και της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης İZSU, καθώς και ο επικεφαλής της νομαρχιακής επιτροπής Σμύρνης του CHP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

