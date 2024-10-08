Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί πολλές πόλεις της περιοχής για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εισβολή στον Λίβανο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην επίτευξη μιας «αποδεκτής εκεχειρίας», είπε σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένας από αυτούς τους σταθμούς περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ.

Οι κυβερνήσεις του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας είχαν διακόψει για δεκαετίες τις διμερείς σχέσεις τους, ωστόσο νωρίτερα αυτό τον χρόνο συμφώνησαν να τις αποκαταστήσουν.

Στο πλαίσιο της έντονης διπλωματικής κινητικότητας, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει πει στα κράτη του Κόλπου ότι θα ήταν «απαράδεκτο» εάν επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους να χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον του Ιράν και οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα προκαλέσει απάντηση.

«Το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια από χώρα του Περσικού Κόλπου κατά της Τεχεράνης, είτε μέσω της χρήσης εναέριου χώρου είτε στρατιωτικών βάσεων, θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη ως ενέργεια που θα απαντηθεί ανάλογα από την Τεχεράνη θα απαντήσει ανάλογα», δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.