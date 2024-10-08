Αμφίβολο φαίνεται το ταξίδι του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, στις ΗΠΑ που είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, καθώς όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θέτει ως όρο να μιλήσει ο ίδιος με τον Μπάιντεν πριν την επίσκεψη.

Σημειώνεται ότι ο Γκάλαντ επρόκειτο να ταξιδέψει τις επόμενες ώρες και την Τετάρτη να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου μίλησε με τον Γκάλαντ την Τρίτη το απόγευμα και είπε ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με τη μονοήμερη επίσκεψη, κατά την οποία ο Γκάλαντ σχεδιάζει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του και άλλους αξιωματούχους για να συζητήσουν την σχεδιαζόμενη αντίδραση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου θέλει πρώτα το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει την προγραμματισμένη απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική επίθεση.

Υπήρξαν επανειλημμένες συγκρούσεις μεταξύ του Γκάλαντ και του Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και μήνες φημολογείτο ότι επρόκειτο να αποπεμφθεί από υπουργός Άμυνας.

Το Ισραήλ δεν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ για τα αντίποινα

Οι Ισραηλινοί ηγέτες ακόμη δεν έχουν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις λεπτομέρειες της στρατιωτικής τους απάντησης στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους της περασμένης εβδομάδας από το Ιράν, και παρόλο που Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν τα ισραηλινά αντίποινα μέσω πληροφοριών ή ακόμα και με δικές τους αεροπορικές, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, το NBC αναφέρει ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, μίλησε με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ το βράδυ της Κυριακής και ένας πρώην και δύο νυν αξιωματούχοι που γνωρίζουν λεπτομέρειες της επικοινωνίας είπαν ότι οι δύο συζήτησαν για τα πιθανά αντίποινα, αλλά όχι για την τελική απόφαση του Ισραήλ, για τον τρόπο και το πότε. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν συναντηθεί το πρωί της Κυριακής για να συζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της απάντησής του, αλλά ανέφεραν ότι περιορίζει και οριστικοποιεί τις επιλογές του με πρόσθετες συναντήσεις χθες και σήμερα. Οι επιλογές που εξακολουθούν να εξετάζονται είναι να στοχεύσουν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και υπηρεσίες πληροφοριών, αεράμυνες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Γκάλαντ και ο Όστιν δεν συζήτησαν για την πιθανότητα να πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπαν οι αξιωματούχοι.

Μάλιστα, τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανησυχούν πως η ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να έρθει ενώ ο Γκάλαντ συναντάται με το Όστιν στην Ουάσιγκτον στη διάρκεια του ταξιδιού που είχε προγραμματιστεί αλλά είναι αμφίβολο πλέον εάν θα πραγματοποιηθεί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.