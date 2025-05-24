Ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται περισσότερο να παραμείνει στην εξουσία, παρά να κερδίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με Ισραηλινή δημοσκόπηση

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδιαφέρεται περισσότερο να παραμείνει στην εξουσία παρά να κερδίσει τον πόλεμο ή να απελευθερώσει ομήρους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Channel 12.
- Όταν ρωτήθηκαν για το ποιος πιστεύουν ότι είναι ο κύριος στόχος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το 55% απάντησε ότι ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται κυρίως να παραμείνει στην εξουσία, το 36% δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψουν οι ομήροι και το 9% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο. Στο ίδιο επίπεδο περίπου παρέμειναν οι αντιδράσεις σε παρόμοια ερώτηση για το αν το «να κερδίσει τον πόλεμο το Ισραήλ» ήταν προτεραιότητα του πρωθυπουργού.
- Όταν ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι δεν υπήρξε άλλη συμφωνία για τους όμηρους, το 53% των ερωτηθέντων απάντησε «για πολιτικούς λόγους», το 38% απάντησε για «νόμιμους λόγους» ενώ το 9% δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρο.
- Όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου κατάφερε γενικά να τους πείσει στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε αυτή την εβδομάδα, το 62% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι», το 34% απάντησε «ναι» και το 4% ότι δεν ήταν σίγουρο.
- Όταν ρωτήθηκαν αν πίστεψαν τον Νετανιάχου όταν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε για το αν οι κορυφαίοι βοηθοί του εργάζονται για λογαριασμό του Κατάρ, το 58% απάντησε «όχι», το 30% απάντησε «ναι» και το 12% είπε ότι δεν ήταν σίγουρο.
Μεταξύ των ψηφοφόρων του συνασπισμού, το 58% είπε ότι τον πιστεύει και το 27% είπε ότι δεν τον πιστεύει.
