Ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται περισσότερο να παραμείνει στην εξουσία, παρά να κερδίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με Ισραηλινή δημοσκόπηση

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδιαφέρεται περισσότερο να παραμείνει στην εξουσία παρά να κερδίσει τον πόλεμο ή να απελευθερώσει ομήρους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Channel 12.

Όταν ρωτήθηκαν για το ποιος πιστεύουν ότι είναι ο κύριος στόχος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το 55% απάντησε ότι ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται κυρίως να παραμείνει στην εξουσία, το 36% δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψουν οι ομήροι και το 9% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο. Στο ίδιο επίπεδο περίπου παρέμειναν οι αντιδράσεις σε παρόμοια ερώτηση για το αν το «να κερδίσει τον πόλεμο το Ισραήλ» ήταν προτεραιότητα του πρωθυπουργού.

Όταν ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι δεν υπήρξε άλλη συμφωνία για τους όμηρους, το 53% των ερωτηθέντων απάντησε «για πολιτικούς λόγους», το 38% απάντησε για «νόμιμους λόγους» ενώ το 9% δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρο.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου κατάφερε γενικά να τους πείσει στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε αυτή την εβδομάδα, το 62% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι», το 34% απάντησε «ναι» και το 4% ότι δεν ήταν σίγουρο.

Όταν ρωτήθηκαν αν πίστεψαν τον Νετανιάχου όταν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε για το αν οι κορυφαίοι βοηθοί του εργάζονται για λογαριασμό του Κατάρ, το 58% απάντησε «όχι», το 30% απάντησε «ναι» και το 12% είπε ότι δεν ήταν σίγουρο.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του συνασπισμού, το 58% είπε ότι τον πιστεύει και το 27% είπε ότι δεν τον πιστεύει.

Πηγή: timesofisrael.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.