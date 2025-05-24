Πέθανε ο βραβευμένος αλγερινός σκηνοθέτης Μοχάμεντ Λάχνταρ Χαμίνα

Ο αλγερινός σκηνοθέτης και παραγωγός Μοχάμεντ Λάχνταρ Χαμίνα, ο μόνος άραβας και αφρικανός κινηματογραφιστής που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, πέθανε χθες Παρασκευή σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Λάχνταρ Χαμίνα άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αλγέρι, όπως γνωστοποίησαν τα παιδιά του.

Ήταν ένας από τους λιγοστούς αφρικανούς και άραβες σκηνοθέτες με τέσσερις συμμετοχές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, κερδίζοντας δύο σημαντικά βραβεία: εκείνο για την καλύτερη ταινία από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη για το «Le vent des Aurès» (1967) και τον Χρυσό Φοίνικα για «Τα χρόνια της Φωτιάς» (Chronique des Années de Braise) το 1975.

Νικητές του Χρυσού Φοίνικα, από αριστερά, Mohammed Lakhdar-Hamina, Laurent Cantet, Cristian Mungiu, Roman Polanski, Jane Campion και David Lynch, ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην 70ή επέτειο του φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάννες, στη νότια Γαλλία, Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Ήταν ο γηραιότερος εν ζωή νικητής του Χρυσού Φοίνικα. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, του αποδόθηκε φόρος τιμής με την προβολή ψηφιακά αποκατεστημένης έκδοσης 4Κ της ταινίας «Τα χρόνια της Φωτιάς», στο πλαίσιο του προγράμματος «Cannes Classic». Η εν λόγω ταινία ουσιαστικά καθιέρωσε τον αυτοδίδακτο κινηματογραφιστή ως σκηνοθέτη παγκόσμιας εμβέλειας. Η ταινία «Τα χρόνια της Φωτιάς» παρουσιάζει τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Αλγερίας μέσα από τα μάτια ενός χωρικού.

Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1934 στην Εμσιλά της βορειοανατολικής Αλγερίας, ο Μοχάμεντ Λάχνταρ Χαμίνα ήταν παιδί αγροτικής οικογένειας. Μετά την αποφοίτησή του από γεωπονική σχολή, σπούδασε στην Αντίμπ της Γαλλίας. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του, με την οποία απέκτησε τέσσερις γιους.

Στον πόλεμο της Αλγερίας, ο πατέρας του απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από τον γαλλικό στρατό. Ο Μοχάμεντ Λάχνταρ Χαμίνα κλήθηκε να υπηρετήσει το 1958 και εντάχθηκε στην αλγερινή αντίσταση στην Τύνιδα.

