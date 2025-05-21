Γιατί πάει στα άκρα ο Νετανιάχου για τη Γάζα - Τα βασικά σημεία του διαγγέλματός του

Ανυποχώρητος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Γάζα, απέρριψε τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και υπερασπίστηκε μια στρατηγική που δέχεται σφοδρά πυρά ακόμα και από τους πιο στενούς συμμάχους του.

Από την ανακοίνωση της νέας, ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί ο Νετανιάχου επιλέγει την κλιμάκωση του πολέμου, διακινδυνεύοντας να απολέσει τη στήριξη των συμμάχων του και να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Στο διάγγελμά του, ο Νετανιάχου αποσαφήνισε πλήρως τους πολεμικούς του στόχους που δεν είναι άλλοι από την πλήρη κατάληψη της Γάζας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η επιχείρηση με την ονομασία «Άρματα του Γεδεών» στοχεύει στο «να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, να τελειώσει η δουλειά».

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τη θέση του ότι ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας με τη λήξη του πολέμου.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που προκύπτουν για τα νομικά και πολιτικά προβλήματά του στο εσωτερικό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να «ανοίξει μια νέα φάση» του πολέμου στη Γάζα και να καταφέρει «τεράστια πλήγματα» που θα εξαλείψουν σταδιακά «τα τελευταία προπύργια της Χαμάς».



«Όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν, η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα, να αποχωρήσει από την εξουσία, η ηγεσία της να εξοριστεί από τη Γάζα… η περιοχή να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως και να εφαρμόσουμε το σχέδιο Τραμπ. Ένα σχέδιο σωστό και επαναστατικό» είπε ο Νετανιάχου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μετακίνηση αμάχων Παλαιστινίων εκτός Λωρίδας της Γάζας προβάλλεται επίσημα ως απαίτηση του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις διεθνώς.

Η αναφορά αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι το Τελ Αβίβ προσανατολίζεται προς μια λύση «αναγκαστικού εκτοπισμού», που συγκρούεται ευθέως με το διεθνές δίκαιο και τις θέσεις της πλειονότητας της διεθνούς κοινότητας.

Παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις από Ευρωπαίους συμμάχους του Ισραήλ για λήξη του πολέμου, καλώντας τον να αντιμετωπίσει τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία, όσο απολαμβάνει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας, η Βρετανία συνυπέγραψε μαζί με τη Γαλλία και τον Καναδά κοινή δήλωση που καταδικάζει τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες και προειδοποιεί για «περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα» αν δεν βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Αναφερόμενος στο αμφιλεγόμενο σχέδιό του για την παροχή βοήθειας στη Γάζα – το οποίο παρακάμπτει τις υπάρχουσες δομές και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ – ο Νετανιάχου το χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη εργαλείο για να κερδίσουμε τον πόλεμο». Το σχέδιο έχει επικριθεί διεθνώς, μεταξύ άλλων από τα Ηνωμένα Έθνη, ως μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια ως «όπλο».

Ο Νετανιάχου επέκρινε τις αυστηρές δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης, λέγοντας: «Είναι ντροπή που η Βρετανία, αντί να επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς, επιβάλλει κυρώσεις σε μια γυναίκα, αναφερόμενος στην επικεφαλής των εποίκων Ντανιέλα Βάις». Επιπλέον, κατηγόρησε τη Βρετανία και άλλες χώρες ότι «υποκύπτουν στις πιέσεις μουσουλμανικών μειονοτήτων» στο εσωτερικό τους.

Στο εσωτερικό, ο Νετανιάχου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική επειδή φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην ήττα της Χαμάς έναντι της επιστροφής των υπολοίπων ομήρων. Ωστόσο, επέμεινε ότι καταβάλλει «μεγάλες προσπάθειες», επιμένοντας ότι «δεν μπορούμε να τους πάρουμε πίσω χωρίς στρατιωτικά μέσα».

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυξάνεται ο αριθμός των Ισραηλινών που υποστηρίζουν κατάπαυση του πυρός, ακόμα κι αν αυτή προϋποθέτει συμφωνία με τη Χαμάς. Το γεγονός καταδεικνύει ότι δεν πιστεύουν πως οι πολεμικοί στόχοι του Ισραηλινού πρωθυπουργού συμβαδίζουν με την ασφάλεια των ομήρων, ούτε με την εξαντλημένη ισραηλινή οικονομία και την πληγείσα διεθνή εικόνα της χώρας.

Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο νεότερος αδελφός του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιάχια Σινουάρ, σκοτώθηκε «πιθανότατα» σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Νετανιάχου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, εφόσον υπάρξει τέτοια δυνατότητα. Ωστόσο, παραμένοντας αμετακίνητος, διαμήνυσε για άλλη μία φορά ότι «το Ισραήλ είναι έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο υπό σαφείς όρους που θα διασφαλίζουν την ασφάλειά του»,.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 20 από τους ομήρους που απήχθησαν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί, ενώ έως και 30 εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης. Το βράδυ της Δευτέρας, η Βρετανία συνυπέγραψε μαζί με τη Γαλλία και τον Καναδά κοινή δήλωση που καταδικάζει τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες και προειδοποιεί για «περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα» αν δεν βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.