Δυνατές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μετά τα μεσάνυχτα συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

More than 170 drones have been launched towards Ukraine already, and even more are on their way.

Kyiv is under a massive attack tonight.

Please, be safe, everyone 🫂 pic.twitter.com/1mg12Ev5wO — Ania_In_UA 🇺🇦 (@Ania_In_UA) May 23, 2025

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε πως περισσότερα από 20 εχθρικά UAV κατευθύνονταν προς το Κίεβο από τρία διαφορετικά σημεία, προτρέποντας τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Λίγο αργότερα, ενημέρωσε πως ζήτησε από σωστικά συνεργεία να μεταβούν εσπευσμένα στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας, ενώ έκανε λόγο για δύο τραυματίες στο προάστιο Ντιπρόβσκι.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η πόλη δέχεται συνδυασμένη επίθεση από τον εχθρό», ανέφερε ο Κλίτσκο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, δύο εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και στους υπόλοιπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, συμπλήρωσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου και η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφεραν πυρκαγιές από πτώσεις συντριμμιών σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Χθες Παρασκευή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και άλλοι τρεις στην Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν 788 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ρωσικών περιφερειών, συμπληρώνοντας πως 776 καταρρίφθηκαν.

Οι επιθέσεις σημειώνονται καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία ξεκίνησαν ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε προ ημερών στην Κωνσταντινούπολη. Χθες Παρασκευή, ανταλλάχθηκαν 270 στρατιωτικοί και 120 άμαχοι από κάθε πλευρά. Η ανταλλαγή αιχμαλώτων αναμένεται να συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή.

«Μόλις ολοκληρωθεί (η ανταλλαγή) θα είμαστε έτοιμοι να διαβιβάσουμε στην ουκρανική πλευρά το προσχέδιο της ρωσικής πλευράς, το οποίο είναι σε διαδικασία οριστικοποίησης», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημείωσε ότι αυτό το προσχέδιο περιέχει «τους όρους μιας βιώσιμης, συνολικής και μακροχρόνιας συμφωνίας» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

