Ο υποπτέραρχος Χόλγκερ Νόιμαν νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Γερμανίας

Ο υποπτέραρχος Χόλγκερ Νόιμαν θα είναι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Γερμανίας, διαδεχόμενος τον αντιπτέραρχο Ίνγκο Γκέρχαρτς, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων (dpa).

Ο Γκέρχαρτς πρόκειται να αναλάβει επικεφαλής της Διακλαδικής Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας – ένα από τα δύο επιχειρησιακά αρχηγεία της Συμμαχίας στην Ευρώπη.

Ο νέος επικεφαλής της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας (Luftwaffe) αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την επόμενη εβδομάδα και έχει σημαντικές προκλήσεις μπροστά του, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Arrow 3.

