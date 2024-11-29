Ο Νετανιάχου απειλεί πως θα εξαπολύσει «εντατικό πόλεμο» αν παραβιαστεί η ανακωχή στον Λίβανο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε χθες Πέμπτη πως θα εξαπολύσει «εντατικό πόλεμο», σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που τέθηκε σε εφαρμογή τα ξημερώματα προχθές Τετάρτη αλλά ήδη δοκιμάζεται.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον εγκατάστασης της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, τον πρώτο αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η ανακωχή που υποτίθεται έβαλε τέλος στον πόλεμο με το σιιτικό κίνημα, σύμμαχο του Ιράν.

Αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός, στις 04:00 προχθές Τετάρτη (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι έσπευσαν να γυρίσουν στα σπίτια τους, στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο και σε νότιους τομείς της Βηρυτού, προπύργια της Χεζμπολά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε πελώριες καταστροφές.

Ο λιβανικός στρατός, που άρχισε να αναπτύσσει άνδρες και τεθωρακισμένα στο νότιο τμήμα της επικράτειας, κατηγόρησε χθες το Ισραήλ πως παραβίασε «επανειλημμένα» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν είναι απαραίτητο, θα διατάξω» τον στρατό να διεξαγάγει «εντατικό πόλεμο σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας από χθες στις 17:00 ως τις 07:00 σήμερα στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, που γειτονεύει με το βόρειο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, αφού «άνοιξε πυρ» προς την κατεύθυνση «υπόπτων (...) που παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Εξάλλου ισραηλινό αεροσκάφος στοχοποίησε «δασική περιοχή απρόσιτη για τους πολίτες» στην πόλη Μπαϊσαρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάζι Έιντ, ο δήμαρχος της.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εντόπισε εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολά «για την αποθήκευση ρουκετών μέσης εμβέλειας στον νότιο Λίβανο» και «εξουδετέρωσε την απειλή» με την αεροπορική επιδρομή.

Πρόσθεσε πως στοιχεία του «παραμένουν στον νότιο Λίβανο και δρουν για να τηρηθεί» η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν στο χωριό Μαρκάμπα, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο λιβανικός στρατός συνεχίζει την ανάπτυξή του, εγκαθιστώντας «οδοφράγματα ελέγχου», ανέφερε χθες πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τάξεις του, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως αποφεύγονται προς το παρόν «τομείς όπου παραμένει ο ισραηλινός στρατός».

Στο χριστιανικό χωριό Κλαάγια, τους στρατιώτες υποδέχθηκαν προχθές αγαλλιασμένοι κάτοικοι ραίνοντάς τους με λουλούδια και ρύζι.

Το κοινοβούλιο παρέτεινε χθες για έναν χρόνο τη θητεία του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ζοζέφ Αούν, που αναμενόταν να αποστρατευτεί τον Ιανουάριο.

Η ανακωχή έβαλε τέλος στη σύγκρουση που άρχισε πριν από 13 και πλέον μήνες ανάμεσα στο λιβανικό σιιτικό κίνημα και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο, αναγκάζοντας κάπου 900.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όπως και περίπου 60.000 πολίτες στο βόρειο Ισραήλ.

Την 8η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολά άνοιγε μέτωπο με το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, που υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών κι αφού θεώρησε πως αποδυνάμωσε τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρους του πολέμου στην επικράτεια του Λιβάνου, εξαπολύοντας την 23η Σεπτεμβρίου εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά και προχωρώντας σε χερσαία επίθεση στον νότιο Λίβανο επτά ημέρες αργότερα, την 30ή Σεπτεμβρίου, με το επιχείρημα πως θέλει να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων Ισραηλινών.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 3.961 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην ισραηλινή πλευρά, έχασαν τη ζωή τους 82 στρατιωτικοί και 47 πολίτες στις επιθέσεις και τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, κατά τον επίσημο απολογισμό.

Η συμφωνία, που κλείστηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, δίνει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προθεσμία 60 ημερών για να αποσυρθούν προοδευτικά από τον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολά υποχρεούται να αναδιπλωθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα, και να διαλύσει στρατιωτικές υποδομές της στον νότιο Λίβανο.

Η συμφωνία είναι βασισμένη στην απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αφορούσε το τέλος του προηγούμενου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.

Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί «πλήρη ελευθερία στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο», σε περίπτωση που «η Χεζμπολά παραβιάσει τη συμφωνία κι αποπειραθεί να επανεξοπλιστεί».

Προχθές Τετάρτη, η Χεζμπολά ανακήρυξε τη «νίκη» της, διαβεβαιώνοντας πως οι μαχητές της «θα παραμείνουν απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν (...) τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Μολονότι αποκεφαλισμένο —η ηγεσία του αποδεκατίστηκε εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών—, το σιιτικό κίνημα παραμένει μείζων παράγοντας στο λιβανικό πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εκλογή νέου προέδρου, η οποία στάθηκε αδύνατη τα τελευταία δυο χρόνια εξαιτίας των πολιτικών διενέξεων.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει την 9η Ιανουαρίου για την εκλογική διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το ANI.

Κάτοικοι του νότου συνέχιζαν χθες μαζικά να επιστρέφουν στα χωριά τους και στις πόλεις τους, που έχουν υποστεί σε πολλές περιπτώσεις φοβερές ζημιές.

Στην πόλη της Τύρου, σημαντικό λιμάνι με αρχαιολογικούς χώρους ενταγμένους στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η καταστροφή υποδομών ζωτικής σημασίας έχουν κάνει ορισμένες συνοικίες αδύνατο να κατοικηθούν.

«Δεν έχουμε πλέον ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ακόμα και οι ιδιωτικές γεννήτριες δεν δουλεύουν, τα καλώδια λιανίστηκαν», είπε ο Σουλεϊμάν Νάζντε, 60 ετών, που επέστρεψε στο οικογενειακό διαμέρισμα και βρήκε πόρτες και παράθυρα να έχουν ξεριζωθεί.

«Δεν περίμενα τόσες καταστροφές. Έβλεπα τις εικόνες, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή», συμπλήρωσε η Ντούνια Νάζντε, νύφη του, 33 ετών.

Στις γειτονιές στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, ο Αλί Μοχάμαντ Αμπάς πήγε να στον τάφο του αδελφού του, σε νεκροταφείο που ρήμαξαν οι ισραηλινές βόμβες. «Περίμενα την κατάπαυση του πυρός», εξήγησε ο κάτοικος της κοιλάδας Μπεκάα (ανατολικά), που δεν μπόρεσε να είναι παρών στην κηδεία: «οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλείς».

Λίγο πιο κει, ο Άχμαντ Ακί Μανσούρ έλεγε πως χαίρεται που ξανάρχισε τη δουλειά του — είναι πλανόδιος έμπορος ειδών μαναβικής. Γιατί θα χρειαστεί να ξαναφτιάξει από την αρχή όσα μετέτρεψε σε συντρίμμια ο πόλεμος: «τα σπίτια των τριών γιων μου καταστράφηκαν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

