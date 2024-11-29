IDF: Απαγόρευσαν στους κατοίκους να επιστρέψουν σε χωριά του νότου μέχρι νεωτέρας – Χάρτης

Εύθραυστη δείχνει η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο εν μέσω αψιμαχιών. Την Παρασκευή απαγορεύτηκε στους κατοίκους του Λιβάνου να μετακινούνται νότια σε μια σειρά από χωριά και τα περίχωρά τους μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο X.



Το Ισραήλ είπε ότι άνοιξε πυρ την Πέμπτη προς τους «ύποπτους» με οχήματα που έφτασαν σε διάφορες περιοχές στη νότια ζώνη, λέγοντας ότι επρόκειτο για παραβίαση της εκεχειρίας με την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.



Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα κατηγόρησε με τη σειρά του το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας.

«Ο ισραηλινός εχθρός επιτίθεται σε όσους επιστρέφουν στα παραμεθόρια χωριά», είπε ο Φαντλάλα στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παραβιάσεις σήμερα από το Ισραήλ, ακόμη και σε αυτή τη μορφή».



Ο ισραηλινός στρατός είπε επίσης την Πέμπτη ότι η αεροπορία έπληξε μια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση ρουκετών μεσαίου βεληνεκούς στο νότιο Λίβανο, η πρώτη τέτοια επίθεση από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία το πρωί της Τετάρτης.



Στην πρόσφατη ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος των IDF κάλεσε τους κατοίκους του Λιβάνου να μην επιστρέψουν σε περισσότερα από 60 χωριά του νότου, προειδοποιώντας ότι όποιος κινείται νότια της καθορισμένης γραμμής «θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο».



Ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε νωρίτερα το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία πολλές φορές την Τετάρτη και την Πέμπτη.



Η ανταλλαγή κατηγοριών ανέδειξε την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, για την οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, που είναι σε εξέλιξη παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας. Η εκεχειρία διαρκεί 60 ημέρες με την ελπίδα να επιτευχθεί οριστική παύση των εχθροπραξιών.

Ο Ισραηλινός Στρατός δημοσίευσε έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων του εναντίον της Χεζμπολάχ τους τελευταίους 14 μήνες.



Πάνω από 12.500 στόχοι της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 1.600 κέντρων διοίκησης και 1.000 αποθηκών όπλων, σύμφωνα με τον στρατό.



Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 ειδικές επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαιώνονται «με μεγάλη βεβαιότητα» οι θάνατοι 2.500 στελεχών της Χεζμπολάχ, αν και υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός είναι περίπου 3.500.



Μεταξύ των νεκρών είναι ο πρώην ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και 13 μέλη της ανώτατης ηγεσίας της τρομοκρατικής ομάδας. Επίσης, μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερις διοικητές της Χεζμπολάχ σε επίπεδο μεραρχίας, 24 διοικητές σε επίπεδο ταξιαρχίας, 27 διοικητές σε επίπεδο τάγματος, 63 διοικητές σε επίπεδο μονάδας και 22 διοικητές σε επίπεδο διμοιρίας.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει περίπου 12.000 εκρηκτικούς μηχανισμούς και drones, 13.000 ρουκέτες, εκτοξευτές και αντιαρματικά και αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων και 121.000 τεμάχια επικοινωνιακού εξοπλισμού και υπολογιστών.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε χθες Πέμπτη πως θα εξαπολύσει «εντατικό πόλεμο», σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

