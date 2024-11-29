Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ και τη Χεζμπολά να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα.

«Είναι τώρα κρίσιμο η κατάπαυση του πυρός να τηρηθεί όπως συμφωνήθηκε ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πληθυσμών τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ και να επιτραπεί οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και στις δυο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους», τόνισε ο Τζουζέπ Μπορέλ σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες Πέμπτη.

Ακόμη, ο κ. Μπορέλ κάλεσε να γίνει απόλυτα σεβαστή η εθνική κυριαρχία και των δυο χωρών και να σταματήσουν οι διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών. Κάλεσε όλους τους παράγοντες στην περιφέρεια και διεθνώς να υποστηρίξουν τη συμφωνία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια και να προχωρήσει η ανοικοδόμηση στον Λίβανο.

Η συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη στις 04:00 (τοπική ώρα Ελλάδας), διακόπτοντας τις ανταλλαγές σφοδρών πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό για πάνω από έναν χρόνο, σύγκρουση που μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο χθες Πέμπτη και οι δυο πλευρές κατήγγειλαν παραβιάσεις της εύθραυστης ανακωχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

