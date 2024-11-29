Τι κοινό έχει η Άνγκελα Μέρκελ με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Βερολίνο μοιάζει να έχει μαγευτεί από το βιβλίο των 736 σελίδων της Άνγκελα Μέρκελ, «Ελευθερία». Τριάντα πέντε χιλιάδες αντίτυπα πωλήθηκαν μόνο τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας του. Η έκδοση του βιβλίου, γράφει ο βρετανικός Guardian, συνέπεσε χρονικά όχι μόνο τη σωστή στιγμή εν όψει των εορτών, αλλά και μόλις τρεις εβδομάδες μετά την κατάρρευση της πρώτης κυβέρνησης στη μετά-Μέρκελ εποχή.

Για τον μόλις 23 ετών φοιτητή οικονομικών, Φιν, η αναμονή πέντε ωρών ώστε να δει την τέως καγκελάριο της Γερμανίας από κοντά και να αποκτήσει το βιβλίο της άξιζε τον κόπο. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχα την ευκαιρία να σταθώ δίπλα της» είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους. Η Άνγκελα Μέρκελ φορώντας ένα από τα σακάκια – σήμα κατατεθέν της στις αποχρώσεις του λιλά μπορεί να του είπε πολύ λίγα, αλλά υπέγραψε για εκείνον τρία αντίτυπα.

Οι selfies είχαν απαγορευτεί, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα για περισσότερο προσωπικές αφιερώσεις. Η τέως καγκελάριος εργαζόταν σκληρά, προκειμένου εντός 90 λεπτών να καταφέρει να υπογράψει όσο γίνεται περισσότερα αντίτυπα.

Μία βοηθός πωλήσεων τη βοηθούσε δίνοντάς της το βιβλίο της ανοιχτό στη σελίδα όπου βρίσκεται ο τίτλος, ενόσω εκατοντάδες περίμεναν υπομονετικά σχηματίζοντας ουρές σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

«Εμείς μεγαλώσαμε με τη Μέρκελ. Πρόκειται για ένα τόσο οικείο πρόσωπο σε εμάς, όπως είναι ο Ρονάλντο ή η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, κι ακόμη περισσότερο», είπε μία παρέα γυναικών κάτω των 30 ετών που έφυγαν από την εργασία τους, κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου διαλείμματος, για να αγοράσουν ένα υπογεγραμμένο από την ίδια την Άνγκελα Μέρκελ αντίτυπο του βιβλίου της.

Το απόγευμα της Τρίτης, η γνώριμη σε όλους τους Γερμανούς φωνή της γέμισε το Deutsches Theater, γράφει η The Guardian, με τον ήρεμο τόνο αυτής να μοιάζει σαν να νανουρίζει το κοινό, όπως συμβαίνει, όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο διαβάζει σε ένα παιδί ένα παραμύθι προτού κοιμηθεί.

«Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε μία γυναίκα που έχει ζήσει έως τα 35 της στην πρώην κομμουνιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας να αναλάβει την πιο ισχυρή θέση που η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει να προσφέρει, και να την κρατήσει για 16 χρόνια; Πώς είναι δυνατόν η ίδια να μπορεί να αποχωρήσει με τους δικούς της όρους χωρίς να πρέπει να παραιτηθεί ή να καταψηφιστεί στα μισά της θητείας της;», διερωτήθηκε η Μέρκελ, για να σχολιάσει η βρετανική εφημερίδα πως το συγκεκριμένο δεύτερο ερώτημα, δίχως αμφιβολία, θέτει καθημερινά στον εαυτό του ο διάδοχός της, Όλαφ Σολτς.

Για την κοινοβουλευτική συντάκτρια της γερμανικής καθημερινής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, όσοι βρίσκονταν εντός του θεάτρου αυτό που βίωσαν έμοιαζε μία πραγματική στιγμή θαλπωρής. Ήταν, είπε, ένα ευχάριστο καλωσόρισμα σε σύγκριση με όλα συνέβαιναν εκτός θεάτρου «από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έως την κατάρρευση της κυβέρνησης της χώρας».

Άλλοι σχολιάζοντας διαδικτυακά σε liveblog όπου και μετέδιδε λεπτό προς λεπτό την ομιλία της τέως καγκελαρίου τόνιζαν πως το «να την ακούς να μιλά για τη ζωή της στην πολιτική, σε πάει πίσω σε μία εποχή όπου όλα ήταν λίγο-πολύ εντάξει».

Η ίδια όμως έχει αντίθετη άποψη. «Αυτό το βιβλίο δεν θα πρέπει να δώσει την εντύπωση πως εγκαταλείποντας την εξουσία, άφησα πίσω μου την ιδανική Γερμανία».

Φυσικά και υπάρχουν και οι επικριτές της. Τις ημέρες που έχουν ακολουθήσει από την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Άνγκελα Μέρκελ έχει δεχθεί σκληρή κριτική για τον ρόλο της στις κρίσεις του σήμερα, όπως για παράδειγμα, για την εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο, για την πολύ στενή σχέση που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά και για την απόφασή της να ανοίξει τα σύνορα της χώρας το 2015 και να υποδεχθεί πρόσφυγες από τη Συρία.

Η Μέρκελ πάντως επιμένει και δείχνει σίγουρη στην άποψή της πως πάντοτε αποφάσιζε κι έπραττε με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον της Γερμανίας και της Ευρώπης κλείνοντας, τρόπον τινά, το μάτι σε όσους λένε ότι «υπήρξε ό,τι καλύτερο έχει εξάγει η Γερμανία. Ένα success story διάρκειας 16 ετών που τους λείπει».

