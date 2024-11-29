Τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους, που εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη ευρείας κλίμακας επίθεση στη βόρεια Συρία εναντίον στρατευμάτων του καθεστώτος, μπόρεσαν να αποκόψουν οδικό άξονα ζωτικής σημασίας, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας λόγο για πάνω από 200 νεκρούς στην κλιμάκωση της βίας.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τουλάχιστον 19 άμαχοι, που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία δρα στο πλευρό των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για τις πιο σφοδρές εχθροπραξίες από το 2020 στη βορειοδυτική Συρία, όπου η επαρχία του Χαλεπιού, κατά το μεγαλύτερο μέρος της στα χέρια του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, γειτνιάζει με την Ιντλίμπ, το έσχατο οχυρό ανταρτών και τζιχαντιστών.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως «πάνω από 14.000 άνθρωποι —από τους οποίους σχεδόν οι μισοί είναι παιδιά— εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως αντιμετωπίζεται «πελώρια επίθεση» διαφόρων «τρομοκρατικών οργανώσεων» στην επαρχία του Χαλεπιού.

Την επίθεση εξαπέλυσαν προχθές Τετάρτη τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα), που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Ιντλίμπ, από κοινού με οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί της, κάποιες προσκείμενες στην Τουρκία.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε λόγο για σκληρές μάχες ανατολικά της πόλης Ιντλίμπ κι αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Οι εχθροπραξίες, ακόμη και λιγότερα από 10 χιλιόμετρα από την μητρόπολη Χαλέπι, που ελέγχεται από την κυβέρνηση, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους από προχθές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για 182 αντικαθεστωτικούς μαχητές —ανάμεσά τους 102 τζιχαντιστές—, 62 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος και συμμάχων τους και κάπου 20 άμαχους, κατά τη ΜΚΟ αυτή, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σκοτώθηκε χθες σε μάχη, μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ιράν είναι βασικός σύμμαχος της Συρίας, χώρας όπου η Τεχεράνη ενεπλάκη στρατιωτικά αναπτύσσοντας συμβούλους, κατόπιν αιτήματος της Δαμασκού, για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις του προέδρου Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο που έγινε εξαιρετικά περίπλοκος στην πορεία των ετών.

Εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, εκτίμησε χθες πως η επίθεση είναι «μέρος διαβολικού σχεδίου του τρομοκρατικού καθεστώτος (σ.σ. του Ισραήλ) και των ΗΠΑ», καλώντας να υπάρξει «σθεναρή και συντονισμένη δράση για να εμποδιστεί η εξάπλωση της τρομοκρατίας στην περιφέρεια».

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους απέκοψαν χθες τον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Δαμασκό με το Χαλέπι, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρίευσαν επίσης διασταύρωση του δρόμου που συνδέει το Χαλέπι με την παραθαλάσσια πόλη Λαττάκεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ΜΚΟ έκανε λόγο για κατάληψη χωριών από τζιχαντιστές στο δυτικό τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού και σε τομέα της επαρχίας Ιντλίμπ στα χέρια της κυβέρνησης.

Πέρα από τις εκτοξεύσεις ρουκετών και τα «σφοδρά πυρά του πυροβολικού», το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε επίσης πως «η ρωσική αεροπορία» έχει «εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα».

Η ΧΤΣ ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Ιντλίμπ, καθώς και κάποιες ζώνες στις επαρχίες Χαλέπι, Χάμα και Λαττάκεια.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής της αυτοανακηρυγμένης «κυβέρνησης» στην Ιντλίμπ, ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, δήλωσε πως η επίθεση εξαπολύθηκε «διότι το εγκληματικό καθεστώς είχε συγκεντρώσει δυνάμεις στις γραμμές του μετώπου κι άρχισε να βομβαρδίζει ζώνες όπου βρίσκονταν άμαχοι, κάτι που προκάλεσε την έξοδο δεκάδων χιλιάδων πολιτών».

Ο αναλυτής Νικ Χέρας του κέντρου μελετών New Lines Institute for Strategy and Policy εκτίμησε πως οι τζιχαντιστές και οι αντάρτες αποπειράθηκαν «προληπτικά» να εμποδίσουν «την πιθανότητα εκστρατείας του συριακού στρατού στην επαρχία του Χαλεπιού, που προετοίμαζαν οι ρωσικοί και συριακοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί».

Στη βόρεια Συρία επικρατούσε τα τελευταία χρόνια ανήσυχη ηρεμία, έπειτα από ανακωχή που συμφωνήθηκε έπειτα από επίθεση των δυνάμεων του καθεστώτος τον Μάρτιο του 2020. Για τη σύναψή της μεσολάβησαν η Ρωσία και η Τουρκία — αυτή η τελευταία υποστηρίζει ορισμένες οργανώσεις σύρων ανταρτών στα σύνορά της με τη Συρία.

Η Τουρκία, σύμφωνα με τον αναλυτή Χέρας, «στέλνει μήνυμα στη Δαμασκό και στη Μόσχα να αποκηρύξουν τα στρατιωτικά εγχειρήματά τους στη βορειοδυτική Συρία».

Το καθεστώς της Δαμασκού ανέκτησε τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας χάρη στην υποστήριξη των συμμάχων του, της Ρωσίας και του Ιράν, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου την άνοιξη του 2011. Ο πόλεμος αυτός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.