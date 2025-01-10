Η ρωσική εποπτική αρχή οικονομικού ελέγχου Rosfinmonitoring απέρριψε σχετικό αίτημα να αφαιρέσει από τον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» τον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι παρότι έχει πεθάνει, δήλωσε σήμερα η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια.

Η ίδια έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου που έλαβε από τη Rosfinmonitoring, στην οποία αναφέρεται ότι ο Ναβάλνι υπήρξε αντικείμενο ποινικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μάλιστα η αρχή αναφέρει στην επιστολή ότι δεν έλαβε κανένα νόμιμο αίτημα για να τεθεί τέλος στην ποινική υπόθεση και ως εκ τούτου ο Ναβάλνι παραμένει στον κατάλογο.

Ο Ναβάλνι πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 47 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των 30 ετών για πλήθος κατηγοριών, τις οποίες ο ίδιος είχε αρνηθεί, χαρακτηρίζοντάς τες ως προσπάθεια να σταματήσει τις επικρίσεις του κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Γιούλια Ναβάλναγια κατηγορεί τον Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της και έχει προσφέρει αμοιβή σε οποιονδήποτε μπορεί να δώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δολοφονήθηκε. Το Κρεμλίνο αρνείται σθεναρά τον ισχυρισμό αυτό και οι Ρώσοι ανακριτές λένε ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

«Ο Πούτιν φοβάται τον Αλεξέι ακόμα και αφού τον σκότωσε… Γιατί το χρειάζεται αυτό ο Πούτιν; Προφανώς, για να απαγορεύσει στον Αλεξέι να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα. Αυτό όμως δεν είναι πλέον δυνατόν. Ο Πούτιν το κάνει αυτό για να σας φοβίσει. Θέλει ακόμη να φοβόσαστε και να τον θυμάστε και σταδιακά να ξεχάσετε το όνομά του. Αλλά κανείς δεν θα τον ξεχάσει», έγραψε η Ναβάλναγια σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram

Η Rosfinmonitoring είναι εξουσιοδοτημένη να δεσμεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών». Μεταξύ των χιλιάδων ατόμων και ομάδων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι η ίδια η Ναβάλναγια και τρεις δικηγόροι του εκλιπόντος συζύγου της, οι οποίοι πρόκειται να δικαστούν την επόμενη εβδομάδα με την κατηγορία της συμμετοχής σε εξτρεμιστική ομάδα.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι δικηγόροι χρησιμοποίησαν την πρόσβασή τους στον Ναβάλνι για να του επιτρέψουν να συνεχίσει την ανατρεπτική του δραστηριότητα ακόμη και μετά τη φυλάκισή του. Οι υποστηρικτές τους λένε ότι τιμωρούνται επειδή απλώς έκαναν τη δουλειά τους και ότι η δίωξη των δικηγόρων ξεπερνά ένα νέο κατώφλι καταστολής στη Ρωσία του Πούτιν.

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες δικαστικές υποθέσεις, αλλά οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον Ναβάλνι και τους υποστηρικτές του ως προδότες που υποστηρίζονται από τη Δύση και επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

