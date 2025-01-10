Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γνωστοποίησε τη δημόσια εκτέλεση του δημάρχου του Μουμάρ, προαστίου βόρεια της Δαμασκού, που θεωρείτο πιστός του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Ασαντ, από ενόπλους συνδεόμενους με τις νέες συριακές αρχές.

«Ο Μάζεν Νενέχ, γνωστός για την πίστη του στο παλιό καθεστώς, εκτελέσθηκε» από ενόπλους που ανήκουν στον ένοπλο συνασπισμό που ανέλαβε την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατηγορήθηκε ότι «συνέτασσε ψευδείς αναφορές ασφαλείας» που κόστισαν σε πολλούς νέους της περιοχής φυλάκιση και βασανιστήρια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Ο τοπικός αξιωματούχος ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο πολλών νέων της περιοχής του.

Η νέα ηγεσία δεν έχει σχολιάσει τον θάνατο του Μάζεν Νενέχ, ο οποίος, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, προκάλεσε σκηνές χαράς των κατοίκων του Μουμάρ.

Τις τελευταίες ημέρες, οι νέες αρχές της Συρίας πραγματοποιούν επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας σε αναζήτηση αξιωματούχων του προηγούμενου καθεστώτος.

Μεταξύ των συλληφθέντων κατά τις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται «πληροφοριοδότες των υπηρεσιών ασφαλείας του καθεστώτος, ένοπλοι πιστοί στο καθεστώς και φιλοϊρανοί και κατώτεροι αξιωματικοί για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν διαπράξει φόνους και βασανιστήρια», είχε ανακοινώσει στα τέλη του Δεκεμβρίου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο Ράμι Αμπντελραχμάν, είχε δηλώσει ότι «ορισμένα άτομα, ανάμεσά τους πληροφοριοδότες, συνελήφθησαν και σκοτώθηκαν αμέσως, πράγμα απολύτως απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

