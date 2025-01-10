Την ώρα που το Λος Άντζελες βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις λόγω της πύρινης κόλασης που έχει κάνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης και χιλιάδες περιουσίες, κεντρικές και νότιες πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια εκτεταμένη καταιγίδα, ισχυρό χιόνι και πάγο και έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες διακοπές ρεύματος στο Τέξας και το Αρκάνσας.

Σε πόλεις όπως του Τέξας και της Οκλαχόμα πυκνό χιόνι έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη βόρεια πλευρά του Ντάλας, οι ποσότητες χιονιού έφτασαν τις 3 έως 5 ίντσες ωστόσο πρόκειται για κάτι συνηθισμένο. Αρκετό χιόνι έπεσε και στα νότια του Αμαρίγιο του Τέξας. Η Οκλαχόμα ανέφερε χιόνι έως και 9 ίντσες και το Κάνσας 10 ίντσες.

Στην πολιτεία του Αρκάνσας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Λιτλ Ροκ, θα σημειωθεί αρκετά σημαντική χιονόπτωση και θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη καταιγίδα που έχει σημειωθεί από τον Φεβρουάριο του 2021. Στο Λιτλ Ροκ έπεφτε ισχυρό χιόνι όλη τη νύχτα της Πέμπτης.

Οι κάτοικοι του βόρειου Μισισιπή, της βόρειας Αλαμπάμα, του Τενεσί, του Κεντάκι, της Ιντιάνα, του Ιλινόις και του Μιζούρι ξύπνησαν επίσης με βροχοπτώσεις το πρωί της Παρασκευής.

Το βαρομετρικό χαμηλό σύστημα θα συνεχίσει να ταξιδεύει ανατολικά και βόρεια όλη την Παρασκευή έως τις αρχές του Σαββάτου, προκαλώντας μέτριες έως μεγάλες επιπτώσεις σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες από το Αρκάνσας έως το Ντέλαγουερ και νότια προς τη Τζόρτζια και βόρεια προς το Μίσιγκαν.

Υπάρχει επίσης έντονη ανησυχία για μεγάλες ποσότητες πάγου στη βόρεια Τζόρτζια, συμπεριλαμβανομένης της Ατλάντα και των Καρολίνας.

Πηγή: skai.gr

