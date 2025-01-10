Άλεκ Μπάλντουιν: Μηνύει τους εισαγγελείς της δίκης του για φόνο

Λίγο καιρό μετά την αθώωση του για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας “Rust” το 2021, ο Άλεκ Μπάλντουιν περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τους εισαγγελείς και τους ερευνητές που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεσή του,για κακόβουλη δίωξη, κατάχρηση εξουσίας, εσκεμμένη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Η μήνυση του διάσημου ηθοποιού εναντίον την ειδικής εισαγγελέως Κάρι Μόρισεϊ, της εισαγγελέως της Σάντα Φε, Μέρι Καρμάκ-Άλτουις, καθώς αστυνομικών από το γραφείο του σερίφη της Σάντα Φε, κατατέθηκε την Πέμπτη στο Νέο Μεξικό.

Η πλευρά του Μπάλντουιν ισχυρίζεται ότι οι εισαγγελείς είχαν επικεντρωθεί στην καταδίκη του, ανεξαρτήτως των πραγματικών στοιχείων της υπόθεσης.

Οι συνήγοροι του Άλεκ Μπάλντουίν κατηγορούν την Αστυνομία και τις αρχές ότι, απέκρυψαν στοιχεία, συγκεκριμένα κάποιες σφαίρες που μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση.

Παρά το γεγονός ότι με την αστική αγωγή ο Μπάλντγουν αξιώνει αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, οι δικηγόροι του Μπάλντουιν δηλώνουν ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να αναιρέσει την «τραυματική εμπειρία» που προκάλεσε η απειλή φυλάκισης από την Πολιτεία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2024, οι κατηγορίες εναντίον του Μπάλντουιν αποσύρθηκαν (dismissed with prejudice), καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι εισαγγελείς και οι ερευνητές είχαν καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία υπέρ τους, ταξινομώντας τα με διαφορετικό αριθμό από την υπόθεση με σκοπό να τα αποκρύψουν από τους δικηγόρους υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αθώωσής του τον Ιούλιο του 2024 η απόκρυψη αυτής της πληροφορίας ήταν σκόπιμη και δόλια, απαγορεύοντας στους εισαγγελείς να ασκήσουν ξανά ασκήσουν δίωξη κατά του ηθοποιού, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση.

