Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε μήνυση σήμερα κατά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος προέρχεται από την αντιπολίτευση, για συκοφαντικά σχόλια που φέρεται να έκανε χθες, Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στη μήνυσή του, ο Ερντογάν κατηγορεί τον Εκρέμ Ιμάμογλου ότι διατύπωσε "αβάσιμες κατηγορίες και συκοφαντίες" σε βάρος του, βλάπτοντας τη φήμη του και υποκινώντας το μίσος, και απαιτεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών (περίπου 27.000 ευρώ), μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

