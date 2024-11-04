Ο Ερντογάν απομάκρυνε άλλους 3 δημάρχους μεγάλων πόλεων

Ο Ερντογάν απομάκρυνε από τα καθήκοντά τους άλλους τρεις δημάρχους μεγάλων πόλεων: Μπατμάν, Μάρντιν και Χαλφέτι.
Τους αντικατέστησε με τους διορισμένους νομάρχες. Είχαν εκλεγεί με το φιλοκουρδικό κόμμα.
Αντιπολίτευση: «Αν ο Ερντογάν ήταν στην εποχή του Χίτλερ, όταν έπεφτε το Βερολίνο, σε όσους έκανε σαπούνια, θα τους έλεγε «λάτε να ενωθούμε με την Γερμανία».
Ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωσε: «Αυτά που κάνει ο κ. Ερντογάν και η απόδοση του, αν ήταν στην ομάδα του Χίτλερ, όταν οι Ρώσοι έμπαιναν στο Βερολίνο, θα έτρεχαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε αυτούς που σκότωναν ή τους έκαναν σαπούνια, ή τους ετοίμαζαν να τους κάνουν σαπούνια και θα τους έλεγαν 'τώρα είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι, σήμερα είναι μέρα ενότητας, όλοι είμαστε η Γερμανία'.
Φίλε μου, όταν αποκτάς ισχύ εφαρμόζεις δικαιοσύνη του εχθρού. Όταν χάνεις δύναμη, όταν βλέπεις ρίσκο, τότε μας λες 'ενωθείτε όλη να γίνουμε μια ενωμένη Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία ειλικρίνεια».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.