Ο Ερντογάν απομάκρυνε άλλους 3 δημάρχους μεγάλων πόλεων

Ο Ερντογάν απομάκρυνε από τα καθήκοντά τους άλλους τρεις δημάρχους μεγάλων πόλεων: Μπατμάν, Μάρντιν και Χαλφέτι.

Τους αντικατέστησε με τους διορισμένους νομάρχες. Είχαν εκλεγεί με το φιλοκουρδικό κόμμα.

Αντιπολίτευση: «Αν ο Ερντογάν ήταν στην εποχή του Χίτλερ, όταν έπεφτε το Βερολίνο, σε όσους έκανε σαπούνια, θα τους έλεγε «λάτε να ενωθούμε με την Γερμανία».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωσε: «Αυτά που κάνει ο κ. Ερντογάν και η απόδοση του, αν ήταν στην ομάδα του Χίτλερ, όταν οι Ρώσοι έμπαιναν στο Βερολίνο, θα έτρεχαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε αυτούς που σκότωναν ή τους έκαναν σαπούνια, ή τους ετοίμαζαν να τους κάνουν σαπούνια και θα τους έλεγαν 'τώρα είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι, σήμερα είναι μέρα ενότητας, όλοι είμαστε η Γερμανία'.

Φίλε μου, όταν αποκτάς ισχύ εφαρμόζεις δικαιοσύνη του εχθρού. Όταν χάνεις δύναμη, όταν βλέπεις ρίσκο, τότε μας λες 'ενωθείτε όλη να γίνουμε μια ενωμένη Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία ειλικρίνεια».

