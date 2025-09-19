Ο Μπαχτσελί προτείνει να φύγει η Τουρκία από τη συμμαχία με τις ΗΠΑ

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σύμμαχος του Ερντογάν, προτείνει να φύγει η Τουρκία από τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης. «Πρέπει να συμμαχήσουμε με Ρωσία και Κίνα» λέει προτείνοντας μια συμμαχία «TRC» (δηλαδή Turkey, Russia, China).

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν ανέφερε τα εξής: «Η καταλληλότερη επιλογή ενάντια στον κακό συνασπισμό ΗΠΑ - Ισραήλ, που προκαλεί τον κόσμο, είναι η δημιουργία και η αναβίωση της συμμαχίας «TRC», η οποία ευθυγραμμίζεται με τη λογική, τη διπλωματία, το πνεύμα της πολιτικής, τις γεωγραφικές συνθήκες και το στρατηγικό περιβάλλον του νέου αιώνα. Επιθυμία και σύστασή μας είναι η συμμαχία TRC να αποτελείται από την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα.

» Απέναντι σε αυτήν την απειλή, πρέπει να μελετηθούν όλα τα ενδεχόμενα και, επιπλέον, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να ενεργήσουμε με μέγιστη προσοχή και επαγρύπνηση. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, πέφτει η ιστορία και το Ισλάμ θα υποστεί οπισθοδρόμηση. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, η Άγκυρα θα ηττηθεί και η Κωνσταντινούπολη

θα καταστραφεί».

«Ο Μπαχτσελί καθορίζει νέα πορεία της Τουρκίας - Μιλάει για συμμαχία με Κίνα, Ρωσία και απειλεί τις ΗΠΑ και τη Δύση»

Ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν σχολίασε: «Αυτό που λέει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είναι κάτι παρόμοιο που είχε πει ο Ινονού το 1964. Χτίζεται ένας νέος κόσμος και λέει στις ΗΠΑ 'εγλω δεν θα είμαι δίπλα σας, αλλά θα βρεθώ δίπλα σε άλλους. Στέλνει μήνυμα στις ΗΠΑ και στη Δυτική Συμμαχία και τους λέει 'αν δεν δώσετε σημασία στις δικές μου προτεραιότητες, τότε κι εγώ μπορώ να χτίσω νέες συμμαχίες να βρεθώ δίπλα σε άλλους. Στέλνει αυτό το μήνυμα».

Ερντογάν: Επί 1.000 χρόνια με τη σημαία μας φέραμε ειρήνη και γαλήνη

«Είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτής της γεωγραφίας, δεν είμαστε φιλοξενούμενοι, ούτε εισβολείς».

«Είμαστε ένα τέτοιο έθνος, όχι ένα συνηθισμένο. Έχουμε φέρει μόνο ειρήνη και γαλήνη όπου κυματίζει η σημαία μας. Πάντα λέω, δεν είμαστε ούτε φιλοξενούμενοι ούτε εισβολείς σε αυτή τη γεωγραφία. Είμαστε οικοδεσπότες σε αυτή τη γεωγραφία. Είμαστε εδώ 1.000 χρόνια. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε εδώ μέχρι την ημέρα που θα κριθούμε όλοι, δηλαδή την Ημέρα της Κρίσεως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.