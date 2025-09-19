Ειδική πύλη στο dark web εγκαινιάζει η βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών, MI6, με την ελπίδα να προσελκύσει νέους κατασκόπους, κυρίως από τη Ρωσία.

Η διαδικτυακή πύλη που ονομάζεται Silent Courier έχει ως στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσληψη προσωπικού από την υπηρεσία πληροφοριών, αναφέρει το uπουργείο Εξωτερικών.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τη μηχανή αναζήτησης Tor, που θα επιτρέπει την ανώνυμη πρόσβαση στην ασφαλή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων της MI6.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στοχεύσει σε πιθανούς πράκτορες στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο, τονίζει το ΥΠΕΞ.

«Καθώς ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους μας. Οι παγκοσμίου φήμης υπηρεσίες πληροφοριών μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης, εργάζονται πίσω από τα παρασκήνια για να διατηρήσουν την ασφάλεια του βρετανικού λαού. Τώρα ενισχύουμε τις προσπάθειές τους με τεχνολογία αιχμής, ώστε η MI6 να μπορεί να προσλαμβάνει νέους κατασκόπους για το Ηνωμένο Βασίλειο — στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο», είπε σε ομιλία του ο απερχόμενος επικεφαλής της MI6, Σερ Ρίτσαρντ Μουρ.

Όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην πύλη από σήμερα, Παρασκευή.

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πύλης θα είναι διαθέσιμες στο κοινό στο επίσημο κανάλι της MI6 στο YouTube.

Συνιστάται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτή μέσω αξιόπιστων VPN και συσκευών που δεν συνδέονται με τις ίδιες τις προσωπικές τους χρήσεις καθώς και να μην χρησιμοποιούν το προσωπικό τους email.

Η ιδέα αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει η CIA, η οποία δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με στόχο να βρει πιθανούς Ρώσους κατασκόπους το 2023.

