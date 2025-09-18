Οζέλ: Μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Μυστική συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη κατήγγειλε ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Middle East Eye, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και συνοδευτική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής επίσκεψης.

Η συνάντηση αποκαλύφθηκε την Τετάρτη από τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν εμπλέκεται σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για το ζήτημα της Γάζας.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως ‘επιχειρηματία’, χωρίς να αναφέρει το όνομά του κατά την επίσκεψη», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Την ώρα που η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι παριστάνει τον επικριτή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς να λέει λέξη «κατά του πραγματικού προστάτη της υπόθεσης, του Τραμπ».

Σύμφωνα με το Middle East Eye, πηγή προσκείμενη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε στην Deutsche Welle ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την επαφή «εθιμοτυπική» και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί «μυστικών διαπραγματεύσεων» για τη Γάζα ή άλλα θέματα.

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατέχει επίσημο κυβερνητικό ρόλο, ωστόσο θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στον Λευκό Οίκο. Σήμερα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization. Σύμφωνα με το Middle East Eye, επισκέφθηκε την Τουρκία συνοδευόμενος από ομάδα επιχειρηματιών που ασπάζονται παρόμοιες πολιτικές απόψεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα, καθώς το 2016 είχε ταξιδέψει για επιχειρηματικές επαφές στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Trump Organization συνεργάζεται με τουρκική εταιρεία στο project των Trump Towers.

Tουρκικές πηγές ανέφεραν στο Middle East Eye ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Άγκυρα προσδοκά να συζητήσει το ζήτημα της αγοράς μαχητικών F-16, την ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στη Δαμασκό, πιθανές οδούς για την απόκτηση F-35, καθώς και τις εντάσεις με το Ισραήλ που σχετίζονται με τη Συρία και τη Γάζα.





