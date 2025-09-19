Πολιτικοί, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις για την ελευθερία του λόγου εξέφρασαν την οργή και την ανησυχία τους για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, προειδοποιώντας ότι οι επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φιμώνονται συστηματικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για το θέμα σε δημοσιογράφους την Πέμπτη μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας από την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρότεινε να «αφαιρεθούν» οι άδειες «ορισμένων τηλεοπτικών δικτύων».

Ο πρόεδρος της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής για τα μέσα ενημέρωσης, Μπρένταν Καρ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, εμφανίστηκε χθες σε podcast και απείλησε με ανάκληση των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών εάν δεν λαμβάνονταν μέτρα κατά της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ. Ο Καρ σημείωσε ότι το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ «μπορεί να ήταν σωστή ενέργεια από την πλευρά του ABC».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο Κίμελ φάνηκε να υπονοεί ότι ο ύποπτος ήταν Ρεπουμπλικανός υποστηρικτής του Trump, αν και οι αρχές της Γιούτα είχαν δηλώσει ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν «εγκλωβισμένος στην αριστερή ιδεολογία».

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος». Επίσης, συνέκρινε την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του Τσάρλι Κερκ με «τον τρόπο που ένα τετράχρονο παιδί θρηνεί για ένα χρυσόψαρο».

Μετά το περιστατικό, ο Κίμελ είχε καταδικάσει στο Instagram τη δολοφονική επίθεση κατά του Τσάρλι Κερκ στέλνοντας «αγάπη» στην οικογένειά του.

«Ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια»

«Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, κι όμως κέρδισα και εύκολα, και τις επτά αμφίρροπες πολιτείες στις περσινές εκλογές», είπε ο πρόεδρος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς επέστρεφε από τη Βρετανία στις ΗΠΑ. «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, ο Τύπος. Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια», σημείωσε.

Το ABC απέσυρε το πρόγραμμα του Jimmy Kimmel Live!, αφού η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) απείλησε με μέτρα για τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Μια ομάδα σταθμών που συνεργάζονται με το ABC ανέφεραν επίσης ότι δεν θα μετέδιδαν την εκπομπή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το κίνημα Maga αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην είδηση από την πρώτη στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος την χαρακτήρισε «υπέροχη είδηση για την Αμερική». Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social: «Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ταλέντο».

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενώ βρισκόταν σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε επίσης να ενθαρρύνει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC να ακυρώσει εκπομπές που παρουσιάζουν οι Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς.

Πηγή: skai.gr

