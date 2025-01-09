Λογαριασμός
Ο Μπάιντεν χαιρετίζει την εκλογή Αούν στον Λίβανο: «Ο κατάλληλος ηγέτης για αυτή την περίοδο»

Έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Αούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ο κατάλληλος ηγέτης γι αυτή την περίοδο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως πιστεύει ακράδαντα ότι ο Τζόζεφ Αούν είναι ο κατάλληλος ηγέτης για τον Λίβανο και τον συνεχάρη για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

"Ο πρόεδρος Αούν θα διαδραματίσει καθοριστικό ηγετικό ρόλο καθώς ο Λίβανος και το Ισραήλ εφαρμόζουν πλήρως αυτή την παύση των εχθροπραξιών, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους και ο Λίβανος ανακάμπτει και ανοικοδομείται", τονίζεται στην ανακοίνωση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

"Έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Αούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ο κατάλληλος ηγέτης γι αυτή την περίοδο".

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τζο Μπάιντεν Λίβανος πρόεδρος
