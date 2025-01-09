ΕΕ: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι πιο ισχυρές μαζί

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι «πιο ισχυρές μαζί» δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, η οποίες είναι «ακατανόητες» για τους Ευρωπαίους.

«Αναμένουμε με ανυπομονησία μια θετική συνεργασία με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, βασισμένη στις κοινές αξίες και τα συμφέροντά μας. Σε έναν δύσκολο κόσμο, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες μαζί» ανέφεραν στις πανομοιότυπες αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ.

Οι δύο ηγέτες της ΕΕ δεν έκαναν πάντως καμία αναφορά στις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι φιλοδοξεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία είναι έδαφος της Δανίας, μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Αυτές οι επεκτατικές βλέψεις του είναι «ακατανόητες» για τους Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε την Τετάρτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, αφού συνομίλησε με πολλούς ομολόγους του.

Πηγή: skai.gr

