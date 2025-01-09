Πακιστάν: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο, φόβοι για 12 νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε ανθρακωρυχείο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν και οι τοπικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι 12 αγνοούμενοι εργάτες είναι νεκροί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο ορυχείο Singidi στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, όπου έχουν σπεύσει συνεργεία από την Κουέτα.

«Δώδεκα εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο όταν αυτό κατέρρευσε» μετά την ισχυρή έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή μεθανίου, ανέφερε ο Αμπντούλ Γάνι, αξιωματούχος των περιφερειακών αρχών.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά στα ορυχεία του Πακιστάν, όπου οι συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επικίνδυνες και οι κανονισμοί ασφαλείας θεωρούνται ανεπαρκείς.

Τον περασμένο Ιούνιο, ένδεκα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από διαρροή μεθανίου σε ανθρακωρυχείο της United Coal Company στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Πηγή: skai.gr

