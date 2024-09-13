Τριάντα επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τρεις Αμερικανοί, καταδικάστηκαν σήμερα σε θάνατο από στρατοδικείο της Κινσάσα για την υπόθεση της «απόπειρας πραξικοπήματος» που ο στρατός της ΛΔ του Κονγκό λέει ότι απέτρεψε τον περασμένο Μάιο.

«Το δικαστήριο επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή ποινή, την ποινή του θανάτου» επαναλάμβανε, διαβάζοντας την ετυμηγορία για καθέναν από τους κατηγορουμένους, ο ταγματάρχης Φρέντι Εχούμε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου που συνεδρίασε στη στρατιωτική φυλακή του Ντόλο. Η δίκη είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο, σε ειδικό χώρο της φυλακής όπου κρατούνται οι κατηγορούμενοι.

Όσοι καταδικάστηκαν σε θάνατο κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επίθεση και τρομοκρατία, εκτός από έναν. Από τους 37 θανατοποινίτες πλέον, οι τρεις είναι Αμερικανοί, γεννημένοι στις ΗΠΑ, ένας Βέλγος, ένας Βρετανός και ένας Καναδός, οι οποίοι έχουν πάρει υπηκοότητα της ΛΔ του Κονγκό.

Οι συνήγοροί τους έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

Από τους συνολικά 51 κατηγορουμένους, οι 14 αθωώθηκαν αφού το δικαστήριο δέχτηκε ότι «δεν είχαν σχέση» με την υπόθεση. Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί η θανατική ποινή στους 50 κατηγορουμένους, όχι όμως και στον τελευταίο επειδή πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση.

Η δίκη δεν έριξε φως στα κίνητρα των δραστών, που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι για να ανατρέψουν ένα καθεστώς.

Αργά το βράδυ της 19ης Μαΐου στην Κινσάσα, στο προάστιο Γκόμπε, πολλές δεκάδες ένοπλοι άνδρες που φορούσαν στολές επιτέθηκαν στο σπίτι ενός υπουργού, του Βιτάλ Καμερχέ, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της Βουλής. Δύο αστυνομικοί φρουροί του Καμερχέ σκοτώθηκαν. Οι δράστες εισέβαλαν στη συνέχεια στο Μέγαρο του Έθνους, το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του προέδρου Φέλιξ Τσιεσεκέντι, κοντά στον ποταμό Κονγκό.

Σε βίντεο από εκείνη τη βραδιά τα μέλη της ομάδας διακρίνονται να κρατούν τη σημαία του Ζαΐρ, όπως ονομαζόταν η ΛΔ του Κονγκό όταν ασκούσε την εξουσία ο Μομπούτου, ο δικτάτορας που ανατράπηκε το 1997. Δήλωναν επίσης ότι ήρθε το τέλος του καθεστώτος του Τσισεκέντι, ο οποίος κυβερνά από το 2019 και επανεξελέγη άνετα στην προεδρία τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η εν λόγω σημαία και πολλές δεκάδες τουφέκια παρουσιάστηκαν στη δίκη ως αποδεικτικά στοιχεία.

Η δράση της ομάδας έλαβε τέλος με την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας που συνέλαβαν καμιά σαρανταριά άνδρες και σκότωσαν τέσσερις άλλους, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό τους, τον Κριστιάν Μαλανγκά, έναν 41χρονο Κονγκολέζο, εγκατεστημένο μόνιμα στις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού έκανε τότε λόγο για «απόπειρα πραξικοπήματος που καταπνίγηκε εν τη γενέσει της» ενώ αργότερα η κυβέρνηση χαρακτήρισε το συμβάν «απόπειρα αποσταθεροποίησης των θεσμών».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι κατηγορούμενοι περιορίστηκαν να επιρρίπτουν την ευθύνη στον αρχηγό της ομάδας. Όλοι τους δήλωναν αθώοι και οι δικηγόροι τους ζήτησαν την απαλλαγή τους.

