Επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολος και Καμίλα, θα πραγματοποιήσουν επίσημη κρατική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης και πρόσκλησης του Αμερικανού προέδρου, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Μπάγκιγχαμ.

Το βασιλικό ζεύγος «θα τιμήσει τους ιστορικούς δεσμούς και τη σύγχρονη διμερή σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας παράλληλα την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας».

Στη συνέχεια, ο Βασιλιάς θα μεταβεί στις Βερμούδες, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Οι επισκέψεις είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Απριλίου, με τις ακριβείς ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων και στις δύο χώρες να αναμένεται να επιβεβαιωθούν το προσεχές διάστημα.

Αυτό το ταξίδι θα αποτελέσει την πρώτη κρατική επίσκεψη του σημερινού Βασιλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ως Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος είχε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες 19 φορές.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' είχε πραγματοποιήσει τέσσερις κρατικές επισκέψεις στις ΗΠΑ: το 1957, το 1976, το 1991 και το 2007.

Πηγή: skai.gr

