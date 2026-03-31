Θέμα εναρμόνισης των διεθνών υποχρεώσεων της Βρετανίας προς την Κύπρο με αφορμή τη πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon προς την Τουρκία θέτει με επιστολή της η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου προς τη βρετανική κυβέρνηση.

Στην επιστολή με παραλήπτη τον Βρετανό Υπουργό 'Αμυνας, Τζον Χίλι, εκφράζεται η έντονη ανησυχία της Ομοσπονδίας για το πολυδισεκατομμυριούχο συμβόλαιο εκπαίδευσης και υποστήριξης που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ Λονδίνου και 'Αγκυρας, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας του Οκτωβρίου του 2025. Όπως επισημαίνεται, η εν λόγω συνεργασία ενδέχεται να παραβιάζει τα Κριτήρια Στρατηγικών Αδειών Εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ομοσπονδία, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα και τις επανειλημμένες παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, τονίζει πως η παροχή προηγμένων μαχητικών στην Τουρκία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρόσφατο περιστατικό της ανάπτυξης τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα αλλά και στις εκατοντάδες παραβιάσεις που καταγράφηκαν το 2025.

Επικαλούμενη τα Ψηφίσματα 550 και 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960, η Ομοσπονδία επισημαίνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπεται να διευκολύνει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διχοτόμηση ή προσάρτηση της Κύπρου με οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας δύναμης, με την Ομοσπονδία να σημειώνει με νόημα πως η πώληση και υποστήριξη προηγμένων μαχητικών χωρίς αυστηρούς όρους ενδέχεται να θέσει τη χώρα σε ευθεία παραβίαση των νομικών και ηθικών της υποχρεώσεων.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται επίσης ότι η Τουρκία κατηγορείται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της άρνησης επιστροφής των προσφύγων και του περιορισμού θρησκευτικών και πολιτικών ελευθεριών στις κατεχόμενες περιοχές.

Εν κατακλείδι η Ομοσπονδία ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να παράσχει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση της κατοχής ή την ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Λονδίνο να διευκρινίσει εάν έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από την 'Αγκυρα για τη μη χρήση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις στήριξης προς την Κύπρο θα πρέπει να συνοδευτούν από συγκεκριμένες πολιτικές και δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.