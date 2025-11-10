Αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους μετόχους της Berkshire θα απευθύνει σήμερα ο Γουόρεν Μπάφετ.

Ο 94χρονος Μίδας, είχε ανακοινώσει από τον Μάϊο την αποχώρησή του από το τιμόνι της εταιρείας στο τέλος του έτους μετά από 55 χρόνια.

Ο Μπάφετ, μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, θα αναλάβει πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο και θα παραδώσει τα ηνία στον Γκρεγκ Άμπελ.

Ποιος είναι ο Μπάφετ

Ο Γουόρεν Μπάφετ γεννήθηκε στην Ομάχα της Νεμπράσκα στις 30 Αυγούστου 1930 και είναι ιδιαίτερα γνωστός για δύο λόγους.

Για τη σχέση ζωής με την Berkshire Hathaway και για το φιλανθρωπικό του έργο.

Η καθαρή περιουσία του Buffett εκτιμάται σε 160,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον, τον πέμπτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Γιος του Αμερικανού βουλευτή και επιχειρηματία Χάουαρντ Μπάφετ, κόλλησε το μικρόβιο των επενδύσεων από τα νεανικά του χρόνια.επενδύσεις. Φοίτησε σε μια σειρά από διάσημα αμερικανικά πανεπιστήμια, εξειδικεύοντας τις γνώσεις του στα οικονομικά και κατ' επέκταση στις επενδύσεις

Σε ηλικία 26 ετών, το 1956 ίδρυσε την Buffett Partnership, η οποία τελικά εξαγόρασε μια εταιρεία παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την Berkshire Hathaway. Ο Μπάφετ αναδείχθηκε πρόεδρος και πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας το 1970. Το 1978, ο συνάδελφος, επενδυτής, φίλος και μακροχρόνιος επιχειρηματικός συνεργάτης του, Τσάρλι Μούνγκερ συντάχθηκε μαζί του, δημιουργώντας πιθανότατα το καλύτερο επενδυτικό δίδυμο της ιστορίας.

Το 1962, ο Μπάφετ έγινε εκατομμυριούχος. Στην αρχή του έτους, συγχώνευσε τις επιχειρήσεις του σε μία οντότητα, την Buffett Partnership.

Η Berkshire Hathaway

Ο Μπάφετ επένδυσε και τελικά ανέλαβε τον έλεγχο μιας εταιρείας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, της Berkshire Hathaway. Ξεκίνησε να αγοράζει μετοχές της Berkshire από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τελικά παραιτήθηκε λόγω διαφωνιών σχετικά με την πολιτική του νέου πλειοψηφικού μετόχου. Ο Μπάφετ τελικά ανέλαβε τον έλεγχο της Berkshire Hathaway και αρκετά χρόνια αργότερα ισχυρίστηκε ότι η κλωστοϋφαντουργία ήταν η χειρότερη εμπορική του δραστηριότητα. Το 1985, πωλήθηκε το τελευταίο από τα εργοστάσια που αποτελούσαν τον πυρήνα της αρχικής Berkshire.

Το 1973, η Berkshire άρχισε να αποκτά μετοχές της Washington Post Company και ο Μπάφετ έγινε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου. Το 1977, η Berkshire αγόρασε έμμεσα την Buffalo Evening News για 32,5 εκατομμύρια δολάρια. Ξεκίνησαν κατηγορίες για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων, υποκινουμένες από τον ανταγωνιστή της, την Buffalo Courier-Express. Και οι δύο εφημερίδες υπέστησαν ζημίες μέχρι που η Courier-Express έκλεισε το 1982.

Το 1979, η Berkshire άρχισε να αποκτά μετοχές της ABC συνεχίζοντας τις επενδύσεις του Μπάφετ στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπάφετ δέχτηκε κριτική κατά τη διάρκεια της κρίσης των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου το 2007 και το 2008, μέρος της μεγάλαης ύφεσης που ξεκίνησε το 2007, ότι είχε διαθέσει κεφάλαια πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει μη βέλτιστες συναλλαγές. «Αγοράστε αμερικανικά προϊόντα. Εγώ το κάνω», έγραψε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στη New York Times το 2008. Ο Μπάφετ χαρακτήρισε την ύφεση στον χρηματοπιστωτικό τομέα που ξεκίνησε το 2007 ως «ποιητική δικαιοσύνη».

Το 2008, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με συνολική καθαρή περιουσία 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκθρονίζοντας τον Μπιλ Γκέιτς από την κορυφή.

Ο φιλάνθρωπος Μπάφετ

Ο Μπάφετ έχει από καιρό δηλώσει την πρόθεσή του να δωρίσει την περιουσία του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και, τον Ιούνιο του 2006, ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο για να δωρίσει το 83% της περιουσίας του στο Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς. Δέσμευσε περίπου το ισοδύναμο των 10 εκατομμυρίων μετοχών της Berkshire Hathaway κατηγορίας Β στο Ίδρυμα (αξίας περίπου 30,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 23 Ιουνίου 2006), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δωρεά στην ιστορία και τον Μπάφετ έναν από τους ηγέτες του φιλανθρωπικού καπιταλισμού.

Ο Μπάφετ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Γκέιτς, αλλά δεν σχεδίαζε να συμμετέχει ενεργά στις επενδύσεις του ιδρύματος. Ο Μπάφετ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του διαχειριστή του Ιδρύματος Γκέιτς στις 23 Ιουνίου 2021. Αυτό αντιπροσώπευε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις του Μπάφετ, σύμφωνα με τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα περνούσε στο Ίδρυμα Μπάφετ.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της συζύγου του, αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταβιβάστηκε στο Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς όταν πέθανε το 2004.

Ο Μπάφετ συνεχίζει να χρηματοδοτεί ιδρύματα της οικογένειάς του, τα οποία περιλαμβάνουν το Ίδρυμα Susan Thompson Buffett, το Ίδρυμα Sherwood της Σούζαν Άλις Μπάφετ, το Ίδρυμα Howard G. Buffett και το Ίδρυμα NoVo του Πίτερ Μπάφετ. Ο Γουόρεν Μπάφετ υποστήριξε επίσης τα ιδρύματα Letters Foundation και Learning By Giving Foundation της αδελφής του Ντόρις Μπάφετ.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Μπάφετ έκανε δωρεά 750 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της Berkshire Hathaway σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα που διευθύνονται από τα παιδιά του.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Μπάφετ δώρισε 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway σε πέντε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η πλειονότητα των μετοχών δωρίστηκε στο Ίδρυμα Γκέιτς, ενώ το υπόλοιπο ποσό το έλαβαν τέσσερα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ο Μπάφετ είχε δωρίσει πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

*Με στοιχεία από Wikipedia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.