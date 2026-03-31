Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την Τρίτη ανησυχία για αναφορές βίας κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών στη Σερβία το περασμένο σαββατοκύριακο και κάλεσε τις αρχές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία - χώρα υποψήφια για ένταξη στο μπλοκ των 27 - επικαλέστηκε ευρήματα διεθνών παρατηρητών, οι οποίοι ανέφεραν ότι έγιναν μάρτυρες βίας και παρατυπιών κατά την εκλογική διαδικασία της Κυριακής.

«Λυπούμαστε για τον αριθμό των καταγεγραμμένων παρατυπιών και περιστατικών κατά τη διάρκεια των εκλογών, για τους άνισους όρους ανταγωνισμού και σημειώνουμε με ανησυχία τις αναφορές για πράξεις βίας κατά ανεξάρτητων παρατηρητών, πολιτών, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

«Καλούμε τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ταχεία και διαφανή διερεύνηση και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ψηφοφορία στη Σερβία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε 10 πόλεις της χώρας και θεωρήθηκε δοκιμασία για τον Βούτσιτς, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο διαδηλώσεων υπό την ηγεσία της νεολαίας, που έχουν κλονίσει τον αυστηρό έλεγχό του στην εξουσία.

Ο Βούτσιτς δήλωσε νίκη για το δεξιό λαϊκιστικό Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα και στους 10 δήμους. Ο ίδιος ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας, επιδιώκοντας να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του μετά τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024, με αφορμή τραγωδία σε σιδηροδρομικό σταθμό στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Παρατηρητές εκλογών από το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι, παρότι η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς, ανησυχούν για την κατάσταση εκτός των εκλογικών τμημάτων.

Οι παρατηρητές «είδαν έντονες αντιπαραθέσεις και την απειλητική παρουσία μεγάλων ομάδων ατόμων, συχνά αγνώστων και μερικές φορές με καλυμμένα πρόσωπα», ανέφερε η έκθεσή τους.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις σε τουλάχιστον τρεις πόλεις, μεταξύ των οποίων φοιτητές και δημοσιογράφοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις από οργανωμένους υποστηρικτές της κυβέρνησης. Ο Βούτσιτς κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι υποκινούν την αναταραχή.

Παρότι δηλώνει ότι επιθυμεί την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Βούτσιτς κατηγορείται ότι περιορίζει τις δημοκρατικές ελευθερίες, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

Οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία της νεολαίας, που προκλήθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ και στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του Βούτσιτς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έκτοτε, οι αρχές έχουν εντείνει την πίεση κατά των διαφωνούντων, με εκατοντάδες ανθρώπους να συλλαμβάνονται ή να αναφέρουν ότι έχασαν τη δουλειά τους.

Την Τρίτη, η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, δηλώνοντας ότι διεξάγει έρευνα για τον θάνατο ενός φοιτητή την περασμένη εβδομάδα. Εργαζόμενοι δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι θεωρούν την επιχείρηση μέρος της συνεχιζόμενης πίεσης προς το πανεπιστήμιο, λόγω των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Σερβία αναμένονται στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Η στήριξη προς τον Βούτσιτς εκτιμάται ότι έχει μειωθεί, αν και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: skai.gr

