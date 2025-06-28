Ο Γουόρεν Μπάφετ θα δωρίσει περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχές της Berkshire Hathaway σε πέντε ιδρύματα, στο πλαίσιο μιας υπόσχεσης που έδωσε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Περίπου 9,43 εκατομμύρια μετοχές θα δοθούν στο Bill & Melinda Gates Foundation Trust, σύμφωνα με ανακοίνωση. Άλλες 2,92 εκατομμύρια μετοχές θα δοθούν στα ιδρύματα των παιδιών του - Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation και NoVo Foundation - καθώς και στο Susan Thompson Buffett Foundation, που πήρε το όνομά του από την εκλιπούσα σύζυγο του δισεκατομμυριούχου.

Ο 94χρονος ξεκίνησε την φιλανθρωπική εκστρατεία Giving Pledge το 2010 μαζί με τους φίλους του Μπιλ Γκέιτς και Μελίντα Φρεντς Γκέιτς με στόχο να δωρίσει την περιουσία είτε όσο ζει είτε όταν πεθάνει. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, είχε αρχίσει να κάνει μαζικές δωρεές στο ίδρυμα των Γκέιτς, καθώς και σε ιδρύματα που συνδέονται με τα παιδιά του.

Ο Μπάφετ,νωρίτερα φέτος,ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway μέχρι το τέλος του 2025, αφήνοντας τον ρόλο αυτό στο επί σειρά ετών δεξί του χέρι, Γκρεγκ Έιμπελ. Ο Μπάφετ δήλωσε ότι δε θα πουλήσει ούτε μία μετοχή της Berkshire Hathaway, αλλά θα τις δώσει σταδιακά.

Η συμμετοχή του Μπάφετ στην Berkshire αποτελείται πλέον από 198.117 μετοχές κατηγορίας Α και 1.144 μετοχές κατηγορίας Β.

«Δεν έχω χρέη και οι εναπομείνασες μετοχές Α αξίζουν περίπου 145 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή πολύ περισσότερο από το 99% της καθαρής μου περιουσίας», δήλωσε ο Μπάφετ. «Η διαθήκη μου προβλέπει ότι περίπου το 99,5% της περιουσίας μου προορίζεται για φιλανθρωπική χρήση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.