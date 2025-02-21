Ο Μερτς υπέρ της «πυρηνικής προστασίας»

Με αφορμή τις απειλές της νέας αμερικανικής κυβέρνησης ότι θα αποσύρει τη στήριξή της από την Ευρώπη, ο υποψήφιος καγκελάριος της CDU/CSU Φρίντριχ Μερτς ζήτησε συνομιλίες με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την πυρηνική προστασία. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει πλέον να ισχύει χωρίς περιορισμούς η υπόσχεση υποστήριξης μέσω της συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μερτς την Παρασκευή στην τηλεόραση ZDF. Ως εκ τούτου, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να είναι σε θέση να υπερασπιστούν μόνοι τους την ήπειρο τους.

«Πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό», πρόσθεσε ο Μερτς σε σχέση με το λεγόμενο μοίρασμα ευθυνών της πυρηνικής προστασίας. Η Γερμανία έχει αυτή τη δυνατότητα σήμερα με τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα γερμανικά αεροσκάφη θα μετέφεραν αμερικανικές πυρηνικές βόμβες στους στόχους τους σε περίπτωση πολέμου. Πρόσθεσε ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προσφερθεί να συνομιλήσει με τη γερμανική για το θέμα. Ωστόσο, οι γερμανικές κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ ανταποκριθεί. Η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν σημαντικά λιγότερα πυρηνικά όπλα από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Η Γαλλία επιθυμεί τη συνεργασία και για λόγους κόστους, διότι τα πυρηνικά προγράμματα είναι πολύ ακριβά.

