H προεκλογική περίοδος ολοκληρώνεται, ωστόσο τα κόμματα διεκδικούν ψήφους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο κατάλογος επιφανών υποψηφίων του SPD που φιλοδοξούν να κερδίσουν έδρες στην εκλογική τους περιφέρεια, εδώ στην Κολωνία, είναι μακρύς. Μεταξύ αυτών και ο νυν υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Τώρα, δύο μόλις ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες διαφαίνεται μια αμφίρροπη κούρσα, με κάποιους υποψήφιους του SPD στην περιφέρεια να έρχονται αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο: μια ιστορική ήττα.



Έτσι, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές και το SPD επιλέγει να ολοκληρώσει την προεκλογική του εκστρατεία σε Κολωνία και Λεβερκούζεν, παρουσία και του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και εν μέσω… απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.



Στην τελευταία πράξη λοιπόν του εκλογικού θρίλερ και λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Γερμανός καγκελάριος μαζί με τους επιφανείς υποψηφίους του στην εκλογική περιφέρεια της Κολωνίας επιλέγουν μία «σύζευξη» με τους πολίτες. Στο προοίμιο ένα σύντομο πολιτικό πάνελ με τους πολιτικούς να απαριθμούν τις επιτυχίες της κυβέρνησης και εν συνεχεία το κοινό να θέτει ερωτήσεις απευθείας στον ίδιο τον καγκελάριο.

Τι απασχολεί τους πολίτες;

Οι ερωτήσεις του κοινού προς τον καγκελάριο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες: η κλιματική αλλαγή, η οικονομία, οι χαμηλές συντάξεις, η πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο πληθωρισμός, οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα – θέματα που απασχολούν εδώ και καιρό τη γερμανική κοινωνία. Οι απαντήσεις του καγκελαρίου ήταν επίσης αναμενόμενες – από την κριτική του στον νεοεκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του σχετικά με τη Γάζα, την αμέριστη στήριξη στην Ουκρανία ως «μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ουκρανίας» που «δεν θα εγκαταλείψει τις αρχές της» και βέβαια τη σκληρή κριτική στην απόφαση του Φρίντριχ Μερτς που δεν δίστασε να συμπράξει, έστω και έμμεσα, με την AfD, για τον περιορισμό της μετανάστευσης.



Τους ενδοιασμούς της εξέφρασε μία νεαρή γυναίκα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «γιατί ως νέα γυναίκα και queer να ψηφίσω SPD;». Για τη γερμανική σημαία, της απάντησε ο Σολτς, δράττοντας την ευκαιρία να αναφερθεί ο ίδιος στη μετανάστευση στη χώρα – μία ερώτηση που μέχρι το τέλος της εκδήλωσης δεν τέθηκε καθόλου από το κοινό. «Είμαστε μία κοινωνία υποδοχής μεταναστών εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο καγκελάριος. «Αν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την πολυμορφία της κοινωνίας μας τότε έχουμε χάσει. Αυτό που βοήθησε την ανάπτυξη της Γερμανίας ήταν η μετανάστευση».



Η εκδήλωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα ύστατο κάλεσμα για ψήφο στο SPD σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες.Για το λόγο αυτό και «ξέφυγε» από τις συνήθεις πολιτικές ομιλίες. Στόχος ήταν να θέσουν οι ίδιοι οι πολίτες τα ερωτήματά τους στον καγκελάριο. Αν τους έπεισε… θα φανεί την Κυριακή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.