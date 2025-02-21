Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι καλύτερα

«Ο πάπας Φραγκίσκος δεν είναι εκτός κινδύνου. Η θεραπεία χρειάζεται μέρες, αν όχι εβδομάδες για να φέρει αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν κινδυνεύει η ζωή του, πριν από λίγο πέρασε είκοσι λεπτά προσευχόμενος στο παρεκκλήσι, κοντά στο δωμάτιό του», δήλωσαν οι θεράποντες γιατροί στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«"Ξέρω ότι είμαι ηλικιωμένος και ότι έχω χρόνιες παθήσεις," μας είπε ο πάπας. Το μυαλό του είναι ενός πενηντάχρονου, διαυγέστατος. Του είπαμε, αμέσως, ότι θα μείνει εδώ στο νοσοκομείο όσο χρειαστεί, πριν γυρίσει στο Βατικανό», τόνισε ο γιατρός Σέρτζιο Αλφιέρι.

Οι γιατροί πρόσθεσαν ότι ο πάπας συνομιλεί και διαβάζει, αλλά πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο, όσο χρειαστεί, λόγω της διπλής πνευμονίας από την οποία υποφέρει. «Θα μείνει εδώ στο Τζεμέλι τουλάχιστον για άλλη μια εβδομάδα. Σήμερα είδαμε κάποιες βελτιώσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις και είναι πολύ καλύτερα από όταν εισήχθη, αλλά λαμβάνει ακόμη μεγάλο αριθμό φαρμάκων. Είναι σαφές, όμως, ότι πρόκειται για ευάλωτο ασθενή ογδόντα οκτώ ετών, με λοίμωξη από μύκητες, ιούς και βακτήρια», πρόσθεσαν οι γιατροί.

Πρόσθεσαν, δε, ότι η κοιλιακή χώρα και η καρδιά του πάπα είναι σε καλή κατάσταση και ότι «πρέπει να ξεπεράσει την λοίμωξη που του έχει διαγνωστεί». «Το χιούμορ του έχει μείνει ίδιο: όταν το πρωί του είπα "καλημέρα 'Αγιε Πατέρα", εκείνος απάντησε "καλημέρα άγιε υιέ"» είπε ο Σέρτζιο Αλφιέρι, ο οποίος πρόσθεσε ότι «η αναπνοή του ποντίφικα δεν υποστηρίζεται μηχανικά, λαμβάνει μόνον οξυγόνο, όταν νιώθει ότι το έχει ανάγκη».

«Κακή εξέλιξη θα μπορούσε να προκύψει αν τα μικρόβια από τους πνεύμονες εισέλθουν στο αίμα»

Οι γιατροί που συμμετέχουν στην ομάδα η οποία έχει αναλάβει τη θεραπεία του πάπα Φραγκίσκου στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισαν ότι υπάρχουν «δυο πιθανές οδοί» και ότι όλοι, φυσικά, ελπίζουν ο ποντίφικας να μπορέσει να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή φάση.

«O πάπας ξέρει ότι διατρέχει κίνδυνο. Η αρνητική εξέλιξη μπορεί να προκύψει αν τα μικρόβια που βρίσκονται στους πνεύμονες, εισέλθουν στο αίμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει σήψη, κάτι το οποίο στη φάση αυτή δεν υφίσταται. Για τον λόγο αυτό, κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα την θεραπεία κορτιζόνης», εξήγησε ένας από τους θεράποντες γιατρούς, ο Σέρτζιο Αλφιέρι.

«Στη φάση αυτή, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο πάπας, του έχει προκαλέσει -προσωρινά- διαβήτη. Η αγωγή περιέχει πολλά φάρμακα και -έστω και σε μικρό ποσοστό- προσπαθούμε να τα μειώσουμε», πρόσθεσε o Αλφιέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

