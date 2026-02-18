Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz), δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 14 ετών, ενόψει συζητήσεων μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων που ξεκινούν την Παρασκευή, 20/2.

Οι εκκλήσεις για απαγόρευση των social media ενισχύονται στη Γερμανία, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε παρόμοια μέτρα, με στόχο την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών.

Ο Μερτς, μιλώντας στο podcast Machtwechsel, εξέφρασε την κατανόησή του στην πρόταση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD) να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών, πρόταση που περιλαμβάνεται σε έγγραφο συζήτησης το οποίο ανέφερε το POLITICO.

Ο καγκελάριος τόνισε ότι είναι «πολύ, πολύ, πολύ επιφυλακτικός» απέναντι σε νομικές απαγορεύσεις για ζητήματα όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο σημείωσε πως οι συνέπειες των ψευδών ειδήσεων, των εικόνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και πλατφορμών όπως το TikTok, καθιστούν τα πράγματα πιο δύσκολα.

Η προστασία των παιδιών στο σχολείο «πρέπει να έρχεται πρώτη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η άποψη πως τα παιδιά πρέπει να εξοικειώνονται από νωρίς με τα ψηφιακά εργαλεία «δεν ευσταθεί», καθώς - όπως είπε χαρακτηριστικά - «με την ίδια λογική θα έπρεπε να σερβίρουμε και αλκοόλ στο δημοτικό για να το συνηθίσουν».

Μέλη της Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στην απαγόρευση. Ο Thorsten Frei, επικεφαλής της καγκελαρίας και ανώτερο στέλεχος του κόμματος, δήλωσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σε κομματικό συνέδριο στη Στουτγκάρδη την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι Πράσινοι και η αριστερή Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ έχουν επίσης εκφράσει στήριξη σε ηλικιακά όρια. Το ακροδεξιό Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είναι το μόνο κόμμα που αντιτίθεται στην απαγόρευση, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αφορά τον έλεγχο και όχι την ευημερία των παιδιών.

Μια επιτροπή ειδικών που έχει οριστεί από την κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει τις προτάσεις πολιτικής της πριν από το καλοκαίρι.

Η Γαλλία και η Δανία έχουν ήδη προχωρήσει σε νόμους που απαγορεύουν την πρόσβαση παιδιών κάτω από συγκεκριμένη ηλικία στα social media, ενώ πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ εξετάζουν αντίστοιχες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ανακοίνωσε πρόσφατα απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Αρκετές χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν επίσης ζητήσει δράση σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συγκροτήσει ομάδα ειδικών για να τη συμβουλεύσει.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία της ιδιωτικότητας υποστηρίζουν ότι οι απαγορεύσεις δεν θα είναι αποτελεσματικές στην προστασία των παιδιών από τις αρνητικές πτυχές του διαδικτύου, αλλά αντίθετα θα τα στερήσουν από το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποχώρηση της προστασίας της ιδιωτικότητας για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.