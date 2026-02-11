Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τρεις κορυφαίες εταιρείες κοινωνικών μέσων δικτύωσης συμφώνησαν να υποβληθούν σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά προστατεύουν την ψυχική υγεία των εφήβων χρηστών.

Τρεις κορυφαίες εταιρείες κοινωνικών μέσων δικτύωσης συμφώνησαν να υποβληθούν σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά προστατεύουν την ψυχική υγεία των εφήβων χρηστών, συμμετέχοντας σε μια σειρά δοκιμών από έναν συνασπισμό οργανώσεων υπεράσπισης.

Οι πλατφόρμες θα βαθμολογηθούν με βάση το αν επιβάλλουν διαλείμματα και αν παρέχουν επιλογές για την απενεργοποίηση της ατελείωτης κύλισης, μεταξύ άλλων κριτηρίων που αφορούν τις πολιτικές ασφάλειας και τις δεσμεύσεις τους για διαφάνεια. Οι εταιρείες που θα λάβουν υψηλή βαθμολογία θα αποκτήσουν ένα μπλε σήμα ασπίδας, ενώ όσες αξιολογηθούν χαμηλά θα χαρακτηρίζονται ως ανίκανες να μπλοκάρουν επιβλαβές περιεχόμενο. Η Meta – που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram – καθώς και οι TikTok και Snap είναι οι τρεις πρώτες εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

«Ελπίζω ότι με αυτό το νέο σύνολο προτύπων και αξιολογήσεων θα βελτιωθεί η ψυχική υγεία των εφήβων», δήλωσε ο Dan Reidenberg, διευθύνων σύμβουλος του National Council for Suicide Prevention, ο οποίος επέβλεψε την ανάπτυξη των προτύπων. «Ταυτόχρονα, ελπίζω επίσης ότι θα αλλάξει τις εταιρείες τεχνολογίας: ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τα εργαλεία τους».

Οι έφηβοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα επιθυμητό δημογραφικό κοινό για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα πρότυπα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κλάδος αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να προστατεύσει καλύτερα τους νεαρούς χρήστες.

Ένα κύμα αγωγών υποστηρίζει ότι οι κορυφαίες εταιρείες έχουν σχεδιάσει τις πλατφόρμες τους ώστε να είναι εθιστικές. Το Κογκρέσο εξετάζει μια σειρά νομοσχεδίων με στόχο την προστασία της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, πολιτειακοί νομοθέτες έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν ηλικιακά όρια στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες έχουν αποδώσει ελάχιστα. Ορισμένοι νομικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι και οι οικογένειές τους ενδέχεται να δυσκολευτούν στα δικαστήρια να αποδείξουν τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στην Ουάσινγκτον, οι αξιωματούχοι δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν για το πώς θα ρυθμίσουν τον κλάδο, ενώ νόμοι που ψηφίστηκαν από πολιτείες έχουν προσκρούσει σε προκλήσεις βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.

Τα εθελοντικά πρότυπα αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση. Ο Reidenberg δήλωσε ότι οι αξιολογήσεις δεν υποκαθιστούν τη νομοθεσία, αλλά θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους εφήβους και τους γονείς ώστε να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Το εγχείρημα υποστηρίζεται από τον Mental Health Coalition, μια οργάνωση υπεράσπισης που ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή μόδας Kenneth Cole.

Ο Cole δήλωσε ότι τα πρότυπα «αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στην ψυχική υγεία, ιδιαίτερα των νέων, και προσφέρουν μια σαφή πορεία προς ψηφιακούς χώρους που στηρίζουν καλύτερα την ευημερία».

Ta social media επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση

Δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική συναίνεση ως προς το αν τα κοινωνικά μέσα είναι συνολικά επιβλαβή για τα παιδιά και τους εφήβους. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο έντονοι χρήστες παρουσιάζουν χειρότερη ψυχική υγεία, ενώ άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι και οι νέοι που δεν είναι στο διαδίκτυο μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ωστόσο, οι ίδιοι οι έφηβοι έχουν δηλώσει ότι αισθάνονται όλο και πιο ανήσυχοι για τον χρόνο που περνούν online, με τα κορίτσια ειδικότερα να αναφέρουν σε δημοσκοπήσεις του Pew Research Center το 2024 ότι οι εφαρμογές επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή τους, τον ύπνο τους και τη γενική ψυχική τους υγεία.

Ο Reidenberg ανέφερε ότι είναι σαφές πως σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρόνος που περνούν οι νέοι στο διαδίκτυο γίνεται προβληματικός. Τόνισε ότι το σύστημα αναπτύχθηκε χωρίς χρηματοδότηση από τη βιομηχανία τεχνολογίας, αλλά οι εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν εθελοντικά συμμετοχή.

Η Antigone Davis, επικεφαλής ασφάλειας της Meta σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ότι τα πρότυπα θα «παρέχουν στο κοινό έναν ουσιαστικό τρόπο αξιολόγησης των μέτρων προστασίας των πλατφορμών και θα ενισχύσουν τη λογοδοσία των εταιρειών». Το αμερικανικό τμήμα της TikTok ανέφερε ότι προσβλέπει στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ η Snap χαρακτήρισε το έργο του Mental Health Coalition «πραγματικά σημαντικό».

Οι διοργανωτές παρομοίασαν τη διαδικασία με το πώς το Χόλιγουντ αποδίδει ηλικιακές κατηγορίες στις ταινίες ή με το πώς η κυβέρνηση αξιολογεί την ασφάλεια νέων αυτοκινήτων. Οι εταιρείες θα υποβάλουν τις εσωτερικές πολιτικές και τα σχέδιά τους για αξιολόγηση από εξωτερικούς ειδικούς, οι οποίοι θα καθορίσουν τις βαθμολογίες. Συνολικά, η απόδοση των εταιρειών θα μετρηθεί σε περίπου δύο δωδεκάδες τομείς που καλύπτουν τις πολιτικές τους, τον σχεδιασμό των εφαρμογών, την εσωτερική εποπτεία, την εκπαίδευση των χρηστών και το περιεχόμενο.

Πολλά από τα πρότυπα στοχεύουν ειδικά στην έκθεση των χρηστών σε περιεχόμενο σχετικά με την αυτοκτονία και τον αυτοτραυματισμό. Ένα από αυτά, ωστόσο, αφορά και τη συνολική διάρκεια που ορισμένοι χρήστες περνούν κάνοντας κύλιση, επιβραβεύοντας τις πλατφόρμες που προσφέρουν είτε προαιρετικές είτε υποχρεωτικές λειτουργίες «κάνε ένα διάλειμμα».

Τα πρότυπα παρουσιάζονται σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. Ο γερουσιαστής Mark R. Warner (Δημοκρατικός–Βιρτζίνια) δήλωσε ότι χαιρετίζει την πρωτοβουλία, αλλά τόνισε πως δεν αποτελεί υποκατάστατο της ρυθμιστικής δράσης.

«Το Κογκρέσο έχει την ευθύνη να θεσπίσει μόνιμα και δεσμευτικά προστατευτικά μέτρα, ώστε κάθε πλατφόρμα να λογοδοτεί στους νέους και στις οικογένειες που τη χρησιμοποιούν», πρόσθεσε.

