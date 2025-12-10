Σε ισχύ έχει τεθεί εδώ και λίγες ώρες στην Αυστραλία ο πρώτος νόμος που απαγορεύει σε εφήβους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα social media - ένα «πείραμα» που θα μελετηθεί παγκοσμίως από νομοθέτες, για το πώς μια χώρα μπορεί να αποκλείσει τα παιδιά από τη χρήση τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη ζωή.

Δέκα μεγάλες πλατφόρμες ανάμεσά τους οι TikTok, το YouTube, το Instagram, το Facebook και το Reddit - είναι υποχρεωμένεςνα μπλοκάρουν περίπου ένα εκατομμύριο λογαριασμούς χρηστών, ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Περί τους 200.000 λογαριασμοί έχουν ήδη απενεργοποιηθεί μόνο στο TikTok, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με "εκατοντάδες χιλιάδες" να πρόκειται να μπλοκαριστούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Ήρθε το τέλος»: Τα τελευταία μηνύματα

Οι έφηβοι χρήστες στην Αυστραλία κατέφυγαν στα social media για τελευταία φορά, για να αποχαιρετήσουν τους ακολούθους τους και να θρηνήσουν την απώλεια των πλατφορμών που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές τους.

Οι νεαροί Αυστραλοί αντιμετώπισαν την προοπτική της απώλειας πρόσβασης στις αγαπημένες τους εφαρμογές με ένα συνδυασμό θλίψης, χιούμορ και δυσπιστίας.

«Θα μου λείψετε παιδιά», ανήρτησε ο 29χρονος σκιτσογράφος Τζος Πάρτινγκτον από την Μελβούρνη, ο οποίος δημιουργεί κωμικά σκίτσα για την ζωή στην Αυστραλία και έχει περισσότερους από 75.000 ακολούθους στο TikTok.

«Θα μου λείψετε τόοοοσο πολύ », έγραψε ένας χρήστης του TikTok στους ακολούθους του. «Θα τα πούμε σε μερικά χρόνια, αλλά δεν γνωρίζω αν θα ισχύει ακόμη ο λογαριασμός μου».

«Αντίο, θα σας δω όταν περάσει», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι χρήστες παρέμειναν στο διαδίκτυο μέχρι τα μεσάνυχτα ανεβάζοντας κλιπ με ρολόγια που μετρούν αντίστροφα και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της Αντέλ "Skyfall" και τους στίχους του, "this is the end" ("ήρθε το τέλος'').

Άλλοι στράφηκαν εναντίον του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος από χθες έχασε 6.000 ακολούθους στο TikTok και στο Instagram.

«Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίζουμε», σχολίασε ένας χρήστης στον λογαριασμό του Αλμπανέζι στο TikTok.

Κάποιες αλλαγές αναρτήθηκαν στα αγαπημένα εικονομηνύματα (memes) χρηστών, ενώ πολλοί κάλεσαν τους ακολούθους τους να γραφτούν σε εναλλακτικές πλατφόρμες όπως οι Yope, Lemon8 και Coverstar, τις οποίες δεν αφορά ακόμη ο νόμος.

Στο Reddit οι χρήστες ανήρτησαν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματά τους σε subreddits ('υπο'reddit, δηλαδή αυτόνομες κοινότητες), όπως είναι το r/teenagers (το μεγαλύτερο διαδικτυακό φόρουμ που τρέχει από εφήβους για εφήβους).

«Ως 13χρονος αυτιστικός είμαι συντετριμμένος», αναφέρει μια ανάρτηση.

«Η playlist μου από 1.400 και πλέον τραγούδια στο YouTube θα σβηστεί και το ίδιο το Reddit, δεν έχω κανέναν φίλο ... θα είμαι απολύτως μόνος μου για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι να γίνω 16».

Ωστόσο, δεν ήταν αντίθετοι στην απαγόρευση όλοι οι έφηβοι.

«Ngl (δεν θα πω ψέματα), η απαγόρευση χρήσης των social media είναι προφανώς για το καλό μας. Το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε επί ώρες μπροστά από μια οθόνη», έγραψε ένας ανήλικος χρήστης στο ΤikTok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.