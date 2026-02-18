Ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν στο προσκήνιο: Συνταξιούχος αστυνομικός μιλά για φόνο

Στις 5 Απριλίου 1994, το άψυχο σώμα του 27χρονου frontman των «Nirvana», Κερτ Κομπέιν, θα ανακαλύπταν τυχαία, στο θερμοκήπιο του σπιτιού του στο Σιάτλ. Η σορός του έφερε τραύμα από καραμπίνα και μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές ανακοίνωσαν πως επρόκειτο για αυτοκτονία.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τον θάνατο του, συνταξιούχος αξιωματικός της Αστυνομίας του Σιάτλ υποστηρίζει ότι τα ευρήματα «δεν βγάζουν νόημα», ισχυριζόμενος πως όχι μόνο έγινε λανθασμένος χειρισμός της υπόθεσης αλλά η αυτοκτονία «σκηνοθετήθηκε».

Ο Νιλ Λόου, ο οποίος υπηρέτησε για 50 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ και το 2005 κλήθηκε από τον αρχηγό του να ελέγξει εκ νέου την υπόθεση Κομπέιν, δήλωσε στη Daily Mail ότι πιστεύει πως οι ερευνητές απέτυχαν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ροκ σταρ ως ενδεχόμενη ανθρωποκτονία.

Ο Λόου εμφανίζεται κατηγορηματικός, δηλώνοντας πως «δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», και χαρακτηρίζει την έρευνα από το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ ως «ελλιπή».

Παρότι δεν συμμετείχε εξ αρχής στην διερεύνηση της υπόθεση —η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στο τμήμα όπου υπηρετούσε τότε— υποστηρίζει ότι από την επανεξέταση των στοιχείων προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «αλλοιώσεις» στα αιματολογικά ευρήματα, για τη σφοδρότητα του τραύματος από την καραμπίνα, αλλά και για ασυνέπειες στην αποτύπωση της σκηνής όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Κομπέιν. Όπως σημειώνει, υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στην ιατροδικαστική έκθεση και στις αστυνομικές αναφορές, καθώς και ελλείψεις σε σημειώσεις, παραλειπόμενες μαρτυρίες και αντικρουόμενες λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Στη σύνταξη αναφορών υπεισέρχεται πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας – λάθη στην ακρόαση, στην κατανόηση, στη μεταφορά πληροφοριών ή απλές παραλείψεις», επισημαίνει, προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, οι ερευνητές «παραπλανήθηκαν». Ο ίδιος δηλώνει πλέον πεπεισμένος ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και εκτιμά ότι η υπόθεση θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Η σορός του Koμπέιν εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στην οικία του.

Τότε, ο ιατροδικαστής της Κομητείας Κινγκ έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και σημείωμα αυτοκτονίας εντοπίστηκε σε γλάστρα σε κοντινή απόσταση.

Το συμπέρασμα αυτό διατηρείται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες εναλλακτικές θεωρίες γύρω από τον θάνατο του ροκ σταρ, συμπεριλαμβανομένης και πρόσφατης μελέτης ομάδας ανεξάρτητων ερευνητών που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία.

Αν και τα σχόλια του Λόου απηχούν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες, έχουν αναμφισβήτητα βαρύτητα καθώς προέρχονται από ανώτερο στέλεχος της αστυνομίας — και μάλιστα από κάποιον που, όπως λέει, αρχικά είχε αποδεχθεί το πόρισμα περί αυτοκτονίας.

«Έχω μελετήσει την υπόθεση και μπορώ να σας πω τι δείχνουν τα στοιχεία, γιατί αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή. Και δεν δείχνουν αυτοκτονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός είχε πλήρη πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης Κομπέιν και στα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από τον τόπο θανάτου, στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2005.

Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ελέγχου, αστυνομικός ή εσωτερικός ερευνητής προχωρά σε ενδελεχή και αντικειμενική επανεξέταση μιας έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αν η διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων έγινε ορθά και αν οι αναφορές πληρούν τα νομικά και υπηρεσιακά πρότυπα.

Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει τη λογοδοσία, να αναδεικνύει τυχόν ανάγκες εκπαίδευσης και να επιβεβαιώνει ότι μια υπόθεση μπορεί να στηρίξει επιτυχώς μια ποινική δίωξη.

Ωστόσο, ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται με σκοπό να αλλάξει το αρχικό πόρισμα μιας υπόθεσης.

«Πιστεύω ότι ξεκίνησαν την έρευνα έχοντας ήδη αποφασίσει πως επρόκειτο για αυτοκτονία», δήλωσε ο Λόου, προσθέτοντας ότι συνήθως τα τμήματα Ανθρωποκτονιών δεν ασχολούνται με θανάτους που έχουν χαρακτηριστεί εξαρχής ως αυτοκτονίες.

Σύμφωνα με τον βετεράνο αστυνομικό, το αφήγημα της αυτοκτονίας διαμορφώθηκε ήδη από τον τόπο του συμβάντος, λίγο μετά την ανεύρεση της σορού.

Όπως αναφέρει, η εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού τμήματος του Σιάτλ, αποχώρησε από το σημείο μαζί με τον ιατροδικαστή, όταν δημοσιογράφοι τους πλησίασαν ζητώντας πληροφορίες.

Σε ηχογραφημένη δήλωσή της, η φέρεται να ανέφερε: πως «ήταν προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε από τραύμα στο κεφάλι από καραμπίνα… Υπήρχε επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας μέσα στο σπίτι».

Ο Λόου υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους εκτιμήσεις θα έπρεπε να προέρχονται αποκλειστικά από το γραφείο του ιατροδικαστή και όχι από αστυνομικούς.

Όπως επισημαίνει, οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα και να αποφεύγουν πρόωρα συμπεράσματα — όπως ο χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως αυτοκτονία ή ενός σημειώματος ως σημείωμα αυτοκτονίας — χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση, καθώς οι αρχικές παραδοχές καθορίζουν την πορεία ολόκληρης της έρευνας.

Αναφερόμενος στα ιατροδικαστικά στοιχεία της σκηνής, ο Λόου στάθηκε σε φωτογραφίες που, όπως λέει, δείχνουν τα χέρια του Κομπέιν ασυνήθιστα καθαρά, εύρημα που δεν συνάδει με αυτοτραυματισμό από καραμπίνα.

«Τα σκάγια διαπέρασαν το κρανίο και προκάλεσαν εκτεταμένη καταστροφή», δήλωσε. «Όλα τα σκάγια εντοπίστηκαν, όμως η βολή θα έπρεπε να είχε προκαλέσει μεγάλη και πυκνή εκτόξευση αίματος στο χώρο».

«Γιατί να επιλέξει να αυτοκτονήσει με καραμπίνα στο πρόσωπο;» αναρωτήθηκε. «Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος. Νομίζω ότι θα είχε αρκεστεί σε έναν λιγότερο βίαιο τρόπο».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ιατρικά αρχεία έδειξαν ότι η ποσότητα ηρωίνης που βρέθηκε στο σώμα του Κομπέιν ήταν περίπου τριπλάσια από τη θανατηφόρα δόση.

Ο Λόου επισήμανε ότι μάλλον θα ήταν αδύνατον ένας χρήστης, από μόνος του, να καταφέρει να εγχύσει τόσο μεγάλη ποσότητα ουσιών στο αίμα του.

Παράλληλα έθεσε υπό αμφισβήτηση το αν τηρήθηκαν σωστά τα ιατροδικαστικά πρωτόκολλα, όπως η συλλογή DNA, η αποξέση κάτω από τα νύχια του Κομπέιν ή η επαρκής διαφύλαξη του χώρου.

Σχολίασε πως ο χώρος αντιμετωπίστηκε σαν «τουριστικό αξιοθέατο», με υπερβολικό αριθμό προσωπικού να εισέρχεται στο θερμοκήπιο, αλλοιώνοντας ενδεχομένως τα στοιχεία.

Σύμφωνα με έκθεση του αστυνομικού τμήματος, τουλάχιστον 12 αστυνομικοί μπήκαν και βγήκαν από το δωμάτιο όπου βρέθηκε η σορός του Κομπέιν.

Κατά τον ίδιο, επιπλέον φωτογραφίες του θώρακα και των χεριών θα μπορούσαν να δείξουν αν ο χώρος αλλοιώθηκε μετά τον θάνατο. Παράλληλα, ανεξάρτητοι ερευνητές επισημαίνουν ότι ασυμφωνίες στην αστυνομική τεκμηρίωση έχουν εντείνουν περαιτέρω τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ο μυστηριώδης επιβάτης

Έκθεση του αστυνομικού τμήματος του Σιάτλ, από το 1994, ανέφερε ότι οδηγός της εταιρείας «Gray Top Cabs» παρέλαβε έναν επιβάτη από την κατοικία του Κερτ Κομπέιν, ο οποίος «δεν ταίριαζε με την περιγραφή του ενοίκου της κατοικίας», γεγονός που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επρόκειτο για τον ίδιο τον Κομπέιν.

Στην ίδια αναφορά σημειωνόταν επίσης ότι ο οδηγός και ο επιβάτης δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ένα κατάστημα που πουλούσε σφαίρες.

Το 2014, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέα έκθεση, υποστηρίζοντας ότι περιλάμβανε μέχρι τότε άγνωστες λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, από το έγγραφο απουσίαζε η παραπάνω μαρτυρία.

Μεταξύ άλλων σημείων που τέθηκαν υπόψη της Daily Mail περιλαμβάνονται και ασυνέπειες ανάμεσα στη νεκροψία-νεκροτομή και την αστυνομική τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στην τσέπη του Κομπέιν βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα με μαύρο μελάνι, το οποίο αναφερόταν σε σφαίρες και στην καραμπίνα Remington.

Ωστόσο, η επίσημη έκθεση της αστυνομίας ανέφερε μόνο μια απόδειξη για την αγορά του όπλου, στην οποία είχε γραφτεί το όνομα ενός φίλου του, του Dillon Carlson.

Η εκτίμηση της ερευνήτριας Mισέλ Γουίλκινς

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Mισέλ Γουίλκινς, σε συνεργασία με ομάδα εγκληματολόγων, επανεξετάζει και η ίδια την υπόθεση.

Όπως δήλωσε, οι διαφορές και οι ασυνέπειες ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με την πληρότητα της αρχικής έρευνας.

«Η αρχική έκθεση αναφέρει ρητά ότι ο επιβάτης του ταξί δεν ταίριαζε με τον κάτοικο της κατοικίας. Αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι μπορεί να μην ήταν ο Κερτ», τονίζει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Κομπέιν, ως έμπειρος κάτοχος όπλων, θα γνώριζε προφανώς πού να προμηθευτεί σφαίρες.

