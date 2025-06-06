Η δημόσια σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Μασκ έχει προκαλέσει κύματα ειρωνείας και χιούμορ στη Ρωσία, όπου αξιωματούχοι προτείνουν στον Μασκ... πολιτικό άσυλο, ενώ χρήστες των social media τον συγκρίνουν με τον Πριγκόζιν, που αψήφησε τον Πούτιν και κατέληξε νεκρός.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κρεμλίνου, έκανε την Παρασκευή ένα φαινομενικά χιουμοριστικό σχόλιο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), προτείνοντας να παρέμβει για να επιλύσει τη διαμάχη.

«Είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του D και του E έναντι ενός λογικού ποσού και να δεχθούμε μετοχές της Starlink ως πληρωμή», έγραψε, αναφερόμενος στην εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του Μασκ. «Μην τσακώνεστε, παιδιά!»

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 6, 2025

Ο Μασκ αρχικά στήριξε την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, παρέχοντας υπηρεσία διαδικτύου μέσω Starlink, κάτι που ήταν κρίσιμο για τον ουκρανικό στρατό στους πρώτους μήνες του πολέμου. Όμως σταδιακά απομακρύνθηκε από το Κίεβο, εκφράζοντας την απογοήτευσή του μέσα από τις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ και υιοθέτησε φιλορωσικές αφηγήσεις για τον πόλεμο, με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει υποστηρικτές στη Μόσχα, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Μετά την έκκληση του Στίβεν Μπάνον, πρώην ανώτατου συμβούλου του Τραμπ, για την απέλαση του Μασκ από τις ΗΠΑ, ο Ρώσος βουλευτής Ντμίτρι Νοβίκοφ πρότεινε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να λάβει «πολιτικό άσυλο» στη Μόσχα, αν χρειάζεται νέο σπίτι.

«Αν το χρειάζεται, η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να του το προσφέρει», φέρεται να δήλωσε ο Ντμίτρι Νοβίκοφ, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass την Παρασκευή.

Η ρήξη μεταξύ Μασκ και Τραμπ προκάλεσε, επίσης, συγκρίσεις με τη σύγκρουση μεταξύ Πούτιν και Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, ο οποίος το 2023 ηγήθηκε μιας σύντομης ανταρσίας κατά του Κρεμλίνου.

Ένα meme που κυκλοφορεί ευρέως στη Ρωσία δείχνει το πρόσωπο του Μασκ τοποθετημένο πάνω στο σώμα του Πριγκόζιν, σε καρέ από το βίντεο όπου ο επικεφαλής της Wagner ανακοίνωνε την ανταρσία, εξαπολύοντας ύβρεις κατά της ρωσικής ηγεσίας. Ο ρωσικός στρατός κατέστειλε την εξέγερση και ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα δύο μήνες αργότερα.



