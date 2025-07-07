Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την Τρίτη 8 Ιουλίου ξεκινά η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, η επίσημη επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αλλά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, λόγω των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης στο παλάτι.

Μάλιστα, σε μια σπάνια χειρονομία ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα υποδεχθούν προσωπικά το προεδρικό ζεύγος στο αεροδρόμιο της RAF στο Νόρθολτ και θα τους συνοδεύσουν μέχρι το Ουίνδσορ.

Εκεί, ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα τους καλωσορίσουν επισήμως σε ειδικά διαμορφωμένο βασιλικό βάθρο, με φόντο το ιστορικό κάστρο και συνοδεία κανονιοβολισμών. Θα ακολουθήσει πομπή με άμαξες μέσα από την πόλη, προτού πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υποδοχής στο εσωτερικό του κάστρου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, θα παρατεθεί επίσημο κρατικό δείπνο, στο οποίο αναμένεται να εκφωνήσουν λόγους τόσο ο Βασιλιάς όσο και ο Γάλλος πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί το Παλάτι του Γουέστμινστερ, όπου θα μιλήσει ενώπιον βουλευτών και λόρδων και θα έχει συνάντηση με ηγέτες της αντιπολίτευσης στο Lancaster House. Την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του θα παρακαθίσουν σε γεύμα στη Ντάουνινγκ Στριτ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τη σύζυγό του, πριν από την γαλλοβρετανική σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το προεδρικό ζεύγος θα αποτίσει επίσης φόρο τιμής στον τάφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ενώ ο Βασιλιάς θα ξεναγήσει τον πρόεδρο της Γαλλίας στους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ και στο Windsor Great Park.



Πηγή: skai.gr

