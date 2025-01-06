«Αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο πιο ευρύτερα μπορούν, δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, αλλά για τον εαυτό τους». Έτσι απάντησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ στις λεκτικές επιθέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μάσκ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ από το πρωί σήμερα με συνεχείς αναρτήσεις του «πυροβολεί» το Βρετανό πρωθυπουργό. Από την μια τον κατηγορεί ως συνένοχο «για τους μαζικούς βιασμούς παιδιών με αντάλλαγμα ψήφους» και από την άλλη ζητάει ακόμη και την φυλάκιση του. Πριν από λίγες ώρες δε ρώτησε τους πάνω από 211 εκατομμύρια ακολούθους του αν «θα πρέπει η Αμερική να απελευθερώσει τον Βρετανικό λαό από την τυραννική του κυβέρνηση».

Την Παρασκευή, με άλλη του ανάρτηση, ζητούσε από τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, «για το καλό και την ασφάλεια» της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το κυβερνών κόμμα των Εργατικών απέρριψε αίτημα για διεξαγωγή νέας εθνικής έρευνας σχετικά με την κακοποίηση παιδιών σε πόλεις της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ όπου μένουν πολίτες ασιατικής καταγωγής. Υψηλόβαθμα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Συντηρητικών και το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, το Reform UK, τάχθηκαν υπερ της πρότασης με την υπουργό Υγείας Κάριν Σμιθ να απαντά πως το θέμα είναι αρμοδιότητα των τοπικών αρχών και όχι της κυβέρνησης του Γουεστμίνστερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 είχε ολοκληρωθεί μια σχετική έρευνα από τον καθηγητή 'Αλεξ Τζέι ενώ κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί και άλλες έρευνες για τον ρόλο της αστυνομίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών πάντως, ο Εντ Ντέιβι, ζήτησε από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Λονδίνο να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός πως ένας στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος μάλιστα πρόκειται να συμμετέχει στη νέα του κυβέρνηση, ζητά την ανατροπή της Βρετανικής κυβέρνησης.

«Ο κόσμος έχει χορτάσει από τον Ίλον Μασκ να παρεμβαίνει στη δημοκρατία της χώρας μας, όταν σαφώς δεν γνωρίζει τίποτα για τη Βρετανία. Ήρθε η ώρα να καλέσετε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ για να ρωτήσετε γιατί ένας μελλοντικός αξιωματούχος των ΗΠΑ προτείνει να ανατραπεί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η επικίνδυνη και ανεύθυνη ρητορική είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να βασιστεί στην κυβέρνηση Τραμπ. Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να ανοικοδομήσουμε τους δεσμούς εμπορίου και ασφάλειας με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη», καταλήγει στην δήλωση του ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Βουλής των Κοινοτήτων.

ΕΕ για Μασκ: Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κατάχρηση για να επηρεάσει τις γερμανικές εκλογές

Τίποτα δεν απαγορεύει στον Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας «Χ», να πραγματοποιήσει συνέντευξη με την αρχηγό της γερμανικής ακροδεξιάς, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κατάχρηση από την πλατφόρμα του για να επηρεάσει τις γερμανικές εκλογές, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σημερινή ενημέρωση προς τον Τύπο.

Κληθείς να σχολιάσει την εξαγγελθείσα συνομιλία του Ίλον Μασκ με την αρχηγό του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) Αλίς Βάιντελ, την ερχόμενη Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας «Χ», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι τίποτα δεν απαγορεύει στον ιδιοκτήτη μιας πλατφόρμας ή σε οποιονδήποτε να φιλοξενήσει μια ζωντανή μετάδοση και να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Επιτροπή διαδραματίζει ρόλο ψηφιακού ρυθμιστή στην ΕΕ βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act) και στο πλαίσιο του DSA η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα το Δεκέμβριο του 2023 για τις πρακτικές του «Χ» σχετικά με την ενίσχυση της παραπληροφόρησης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών διαδικασιών.

«Πρέπει να αναλύσουμε τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τις εκλογικές διαδικασίες», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ. Εξήγησε, επίσης, ότι αυτό που θέλει η Επιτροπή είναι να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται κατάχρηση ή προνομιακή μεταχείριση ή προβολή ορισμένου τύπου περιεχομένου από μια δεδομένη πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του «Χ».

Σχετικά με τη συνομιλία με την αρχηγό του κόμματος AfD την Πέμπτη, ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήγησε ότι «θα δούμε στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας εάν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από μια τέτοια ζωντανή μετάδοση έχουν αναλυθεί και αξιολογηθεί προσεκτικά» σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Τόμας Ρενιέ ανέφερε, τέλος, ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει τη διοργάνωση στις 24 Ιανουαρίου στρογγυλής τραπέζης με γερμανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του «Χ», σχετικά με τους κινδύνους ενόψει των γερμανικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός εκφράζει την ανησυχία του για τις θέσεις του Ίλον Μασκ στην ευρωπαϊκή πολιτική

Παράλληλα, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις θέσεις που παίρνει ο επικεφαλής του X, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, στην πολιτική ζωή ευρωπαϊκών χωρών.

«Βρίσκω ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με σημαντική πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σημαντικούς οικονομικούς πόρους αναμιγνύεται με τόσο άμεσο τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε ο Γιόνας Γκαρ Στέρε μιλώντας στο δημόσιο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK.

«Τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ανάμεσα σε δημοκρατίες και συμμάχους», πρόσθεσε ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη ανάμιξη του Ίλον Μασκ -το όνομα του οποίου δεν ανέφερε- στις προσεχείς νορβηγικές βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, ο δισεκατομμυριούχος πολλαπλασίασε πρόσφατα τα εγκώμια προς το κόμμα της γερμανικής άκρας δεξιάς AfD και τις κατηγορίες εναντίον του πρωθυπουργού της Βρετανίας, του Εργατικού Κιρ Στάρμερ.

«Αν παρακολουθήσουμε κάτι τέτοιο στη Νορβηγία, ελπίζω και πιστεύω πως το σύνολο της νορβηγικής πολιτικής σκηνής θα ταχθεί εναντίον και θα πάρει αποστάσεις», διευκρίνισε ο Στέρε, ο οποίος ανήκει στο νορβηγικό Εργατικό Κόμμα.

Εννέα μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 8 Σεπτεμβρίου, ο Στέρε υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, σε σημείο που φωνές μέσα στο κόμμα του τον καλούν να παραιτηθεί.

Το Κόμμα της Προόδου, αντιμεταναστευτικός σχηματισμός της λαϊκιστικής δεξιάς, έρχεται πρώτος με διαφορά στις τελευταίες έρευνες της κοινής γνώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

